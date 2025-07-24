DSİ bir ilde arazi toplulaştırması yapacak

Söz konusu çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Cumhuriyet, Fatih ve Karacalar mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ankara'daki bazı taşınmazlara yönelik imar planı değişikliği kararları da onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karagedik Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik "gelişme konut alanı, sağlık tesis alanı, sosyal tesis alanı, ilkokul alanı, park, su yüzeyi, trafo, yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin nazım imar ile uygulama imar planlarının onaylanması uygun bulundu.