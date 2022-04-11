Dünya Bankası “Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Bahar” raporunda Türkiye için 2022 büyüme beklentisini düşürdü, 2023 beklentisini ise yükseltti.

Dünya Bankası Türkiye için 2022 GSYH büyüme tahminini yüzde 2’den yüzde 1.4’e düşürdü. Banka 2023 tahminini ise yüzde 3’ten yüzde 3.2’ye yükseltti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre raporda Türk ekonomisinin 2022’de sert biçimde yavaşlayacağı ve potansiyelinin altında büyüyeceği belirtildi. Yatırımlardaki azalma ve faiz indirimlerinin enflasyonu yükselttiği ve TL’nin dolar karşısında rekor düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Raporda “Ukrayna’da devam eden savaş emtia fiyatlarını yükseltti. Bu durumun Türkiye enflasyonunda ek baskılara neden olması, reel getirilere daha fazla zarar vermesi bekleniyor. Ukrayna’daki savaşın ülke turizmine de olumsuz etkisi olacak. Savaş, güven ve yatırımlara zarar verebilir, sermaye çıkışlarının hızlanmasına ve TL’de baskının sürmesine neden olabilir.” ifadelerine yer verildi.

Raporda gelişmekte olan ve kalkınmakta olan Avrupa ve Orta Asya için Türkiye hariç daralma tahmini yüzde 5.7’den yüzde 11.3’e çıkarıldı. 2023 büyüme beklentisi ise yüzde 2.3’ten yüzde 2’ye düşürüldü.