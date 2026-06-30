Teknolojiye 52 yıldır direniyor: Saat ustası mesleğin geleceği için uyardı

Teknolojiye direndiklerinin altını çizen Altunsoy, "Bir zamanlar ilçedeki sanat okulunda bu meslekle ilgili bir birim açılması planlanıyordu. O yıllarda bana geldiler, 'okulumuzda bu meslekle ilgili öğrencilerimize ders verilsin' diye. Bende tabi ki memnuniyetle dememe rağmen her nedense sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı o yıllarda konu da kapanmış oldu. Dediğim gibi artık teknolojiye adeta direniyoruz ne eski insanlar kaldı ne de eski saatler. Her şey dijital hele geldi. Bundan on yıl sonra bu tür meslekler mumla aranacak hale gelecek. Çünkü yetişen usta yok" ifadelerini de kullandı.