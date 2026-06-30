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Teknolojiye 52 yıldır direniyor: Saat ustası mesleğin geleceği için uyardı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yarım asrı aşkın süredir saat tamirciliği yapan Mehmet Altunsoy, teknolojide yaşanan değişime rağmen zanaatını sürdürmeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Teknolojiye 52 yıldır direniyor: Saat ustası mesleğin geleceği için uyardı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 52 yıldır saat tamirciliği yapan Mehmet Altunsoy, gelişen teknolojiye ve değişen alışkanlıklara rağmen mesleğini aynı dükkânda sürdürmeyi sürdürüyor. Yarım asrı geride bırakan usta, yılların birikimini müşterilerine hizmet vererek yaşatmaya devam ediyor.

1 Saat tamiri mesleği tamamen bitme aşamasında

Saat tamiri mesleği tamamen bitme aşamasında

Devrek’te 52 yıldan bu yana saat tamirciliği yapan 66 yaşındaki Mehmet Altunsoy isimli usta yeni elemanların yetişmemesinden dolayı artık saat tamir mesleğinin tamamen bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Altunsoy, "Eskiden her sanatta olduğu gibi saat tamirciliğinde de çıraklar yetiştirilir ve kademe kadem ustalığa doğru yol alırdı. Eskiden Devrek’te 7 tane saat tamir atölyesi vardı ve o dönemlerde herkes para kazanıyordu. Şimdi bu sayı 3’e kadar düştü sebebi eleman yetişmemesi. Ben yıllardır çırak arıyorum ama maalesef bulamıyorum." dedi.

3 "Teknolojiye adeta direniyoruz"

"Teknolojiye adeta direniyoruz"

Teknolojiye direndiklerinin altını çizen Altunsoy, "Bir zamanlar ilçedeki sanat okulunda bu meslekle ilgili bir birim açılması planlanıyordu. O yıllarda bana geldiler, 'okulumuzda bu meslekle ilgili öğrencilerimize ders verilsin' diye. Bende tabi ki memnuniyetle dememe rağmen her nedense sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı o yıllarda konu da kapanmış oldu. Dediğim gibi artık teknolojiye adeta direniyoruz ne eski insanlar kaldı ne de eski saatler. Her şey dijital hele geldi. Bundan on yıl sonra bu tür meslekler mumla aranacak hale gelecek. Çünkü yetişen usta yok" ifadelerini de kullandı.
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