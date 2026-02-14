ARA
Kişi başına 15 yumurta eksildi: Üretim 20 milyarın altına düştü

Türkiye'de geçen yıl yumurta üretimi 1 milyar 262 milyon 395 bin adet azalarak 19 milyar 892 milyon 694 bine geriledi.


Kişi başına 15 yumurta eksildi: Üretim 20 milyarın altına düştü

TÜİK'in geçen yıla ilişkin açıkladığı "Kümes Hayvancılığı Üretimi" verilerine göre, tavuk eti üretimi 253 bin 993 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,86 milyar adet olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,2 artsa da yıl bazında yüzde 6 azalarak 21 milyar 155 milyon 89 binden 19 milyar 892 milyon 694 bine düştü.

Yıllık azalış 1 milyar 262 milyon 395 bin adet olurken, geçen yıl 86 milyonluk nüfusa göre ise yumurta üretimi kişi başına yaklaşık 15 adet azaldı.

Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8, tavuk eti üretimi yüzde 11,3 arttı.

SON HABERLER
