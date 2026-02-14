Beyin tümörü teşhisinde devrim: 2 haftalık süreç 2 dakikaya inecek

Bu anlamda geliştirdikleri biyosensörün değerli olduğunu anlatan Yıldız, "Geliştirdiğimiz elektrokimyasal biyosensör, kanserin varlığının tanımlanması, var olan ilaç yöntemlerinin etkinliğinin kanıtlanması, ilaç alımı esnasında ve kemoterapi sonrasında hastalığın seyrinin tespit edilmesinde kullanılıyor. Bu sensör hem hastanın beyin kanserine sahip olup olmadığını belirlerken, aynı zamanda da hangi alt grubuna sahip olduğunu belirlemekte." dedi.