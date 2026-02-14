Türkiye’de kalpler kırık: Spotify Verilerine Göre Aşkın Öteki Yüzünde %28 Artış

Spotify verilerine göre “kalp kırıklığı” temalı şarkıların dinlenmeleri, 2023’e kıyasla, yüzde 28 oranında yükselirken, 2025’in Sevgililer Günü boyunca bu kalbi kırık şarkıların dinlendiği toplam saat sayısı, iki yıl öncesinin aynı gününe kıyasla yüzde 50 artış gösterdi. Birçok dinleyici için müzik, bir ilişkinin bitişini anlamlandırmanın, ne ifade ettiğini yeniden düşünmenin ya da sadece yılın bu döneminde kendini hatırlatan duygularla baş başa kalmanın bir yolu oluyor.



Sevgililer Günü sadece aşık olmakla ilgili değil, aynı zamanda, işler yolunda gitmemiş olsa bile, aşkı hatırlamakla da ilgili.



BLOK3’ten SEVMEYİ DENEMEDİN Sevgililer Gününde kalbi kırıkların soundtrack’i oldu

2025 yılında Türkiye’de Sevgililer Günü haftası boyunca en çok dinlenen “kalp kırıklığı” temalı şarkılar arasında BLOK3, SEVMEYİ DENEMEDİN parçasıyla zirveye yerleşti. Onu ikinci en çok dinlenen şarkı olarak Dedublüman ve Aleyna Tilki’den Sana Güvenmiyorum - Dedub Sessions takip ederken, BLOK3 aklına ben gelicem parçasıyla üçüncü oldu. 2025’te kalbi kırık dinleyicilerin favorileri arasında dördüncü ve beşinci sıranın sahibi ise Türk müziğinin güçlü kadın seslerinden Derya Bedavacı’nın Seni Seven Kimdi’si ve Mela Bedel’in Ben Değilim’i oldu. En çok dinlenen ‘kalbi kırıklar’ şarkıları arasında Funda Arar’dan Bağışla, Aleyna Tilki’den Bekleyenim ve Bengü’den Saygımdan da kendilerine sağlam bir yer edinerek 2025’in Sevgililer Günü haftasının kırık kalplerine soundtrack olmaya devam etti.



Dünya çapındaki zamansız favoriler

Spotify’ın ayrıca global çapta sunduğu veriler tüm zamanların aşk şarkılarının her yıl Sevgililer Günü’nün tanımı olmaya devam ettiğini de ortaya koyuyor. Dünya genelinde en çok dinlenen aşk şarkıları sıralamasının başında Ed Sheeran’dan Perfect yer alırken onu sırasıyla, dinleyicilerin nesiller boyunca tekrar tekrar dinlediği zamansız favoriler olan Arctic Monkeys’den I Wanna Be Yours, yine Ed Sheeran’dan Thinking out Loud ve de John Legend’ın All of Me takip ederek ilk beşi tamamlıyor.



2025 yılının Sevgililer Günü haftası boyunca en çok dinlenen kalp kırıklığı temalı şarkılar:



1. BLOK3 - SEVMEYİ DENEMEDİN

2. Dedublüman, Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum - Dedub Sessions

3. BLOK3 - aklına ben gelicem

4. Derya Bedavacı - Seni Seven Kimdi

5. Mela Bedel - Ben Değilim

6. Funda Arar - Bağışla

7. Dedublüman - Sen Bilmezsin

8. BLOK3 - ZEHİRLİ GÜL

9. Aleyna Tilki - Bekleyenim

10. Bengü - Saygımdan



Dünya çapında tüm zamanların en çok dinlenen aşk şarkıları:



1. Ed Sheeran - Perfect

2. Arctic Monkeys - I Wanna Be Yours

3. Ed Sheeran - Thinking out Loud

4. John Legend - All of Me

5. Christina Perri - a thousand years

6. Daniel Caesar, H.E.R. - Best Part (feat. H.E.R.)

7. Taylor Swift - Lover

8. Mitski - My Love Mine All Mine

9. d4vd - Here With Me

10. girl in red - we fell in love in october

