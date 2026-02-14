Masumiyet Müzesi gerçek mi? İşte müzenin ücret bilgileri ve ziyaret saatleri

Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk’un hem yazdığı bir roman hem de yaptığı bir müzedir. Pamuk 1990’lardan itibaren romanı ve müzeyi baştan beri birlikte düşündü. 1974 ile 2000’lerin başı arasında geçen aşk romanı, biri zengin diğeri orta halli iki aile üzerinden geçmişe dönüşler ve hatıralarla birlikte 1950-2000 arası İstanbul hayatını anlatıyor.
Müzede ise romanda anlatılan kahramanların kullandığı, giydiği, işittiği, gördüğü, biriktirdiği, hayal ettiği şeyler dikkatle düzenlenmiş kutu ve vitrinlerde sergileniyor.
Müzeden zevk almak için romanı okumaya gerek yok. Tıpkı romandan zevk almak için müzeyi gezmeye gerek olmadığı gibi. Ama romanı okuyanlar, müzenin çeşit çeşit anlamını daha iyi kavrayacakları gibi, müzeyi gezenler de, romanı okurken fark etmedikleri pek çok şeyi görecekler. Roman 2008 yılında yayımlandı, müze ise 2012 baharında açıldı.
Pamuk önce romanı yazıp, sonra müzeyi mi yaptı?
Pamuk ta baştan, 1990’lardan beri romanı ve müzeyi birlikte düşündü. Romanı, müzeyi düşünerek ve sergilenecek eşyaları toplayarak yazdı. Bu karmaşık süreç hem Masumiyet Müzesi adlı romanda hem de müze kataloğu - Şeylerin Masumiyeti’nde anlatılmaktadır.
Masumiyet Müzesi’nde yeni olan nedir?
Müze, romanda sözü edilen eşyaları ve imgeleri sergileyerek, hikâyeye uygun bir atmosfer yaratır. Aynı zamanda hem kurgusal bir müze hem de küçük bir “yirminci yüzyılın ikinci yarısında İstanbul hayatı” müzesidir.
Müzede sergilenen eşyalar hangi mantıkla toplandı?
Orhan Pamuk sevdiği, hoşuna giden eski eşyaları tanıdıkların evlerinden ve eskicilerden toplayarak işe başladı. Sonra yavaş yavaş Kemal ile Füsun’un hikâyesini oluşturdu. Romana uygun bir eşyayı bir eskici dükkânında görüp alıyor, sonra bu eşyayı yazdığı romanda tasvir ediyordu. Bazan karşılaştığı bir eşya romana yeni bir hikâye sunuyor, bazan da hikâyeye uygun eşya arıyordu. Müzedeki en büyük ve hakiki eşya, bir zamanlar içinde Keskin ailesinin yaşadığı ve sonra müzeye çevrilen binadır.
Romancı Orhan Pamuk niye böyle bir müze yaptı?
Tıpkı bir romanını ilk yayımladığı günlerde sorulan, “Bu romanı niye yazdınız?” sorusu gibi Pamuk’un bu soruya verilecek tek cümlelik bir cevabı yok. “Müzeleri sevdiğim için,” Pamuk’un sık sık verdiği cevaplardan biri. Pamuk İstanbul adlı otobiyografik kitabında anlattığı gibi 23 yaşına kadar ressam ve mimar olmayı düşlemiş, sonra birden ikisini de bırakıp romancı olmuş ve içindeki ölü ressamın düşlerini hep görmüştü. Pamuk, bu soruyu müzenin kataloğu Şeylerin Masumiyeti’nin giriş yazılarında tartışıyor.
ZİYARET SAATLERİ
Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar
10.00–18.00
Pazartesi günleri kapalıdır.
Müzeye giriş, kapanış saatinden 30 dakika önce sona erer. Lütfen ziyaretinizi buna göre planlayınız.
Masumiyet Müzesi, her yıl 1 Ocak, 1 Mayıs’ta ve dini bayramların 1. günlerinde kapalıdır.
ÜCRETLER
T.C. Vatandaşı Tam Bilet: 375 TL
T.C. Vatandaşı İndirimli Bilet: 175 TL
Yabancı Ziyaretçi Bileti: 750 TL
Sesli Rehber Hizmeti: 50 TL
Öğretmenler, öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için geçerlidir.
Ücretsiz Giriş Hakkı Olanlar
12 yaş altı çocuklar
ICOM kart sahipleri
Profesyonel tur rehberleri
Engelli bireyler
Basın Mensupları
Ücretsiz girişten yararlanabilmek için geçerli belge ve kimlik ibrazı zorunludur.
Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanının son bölümünde yer alan davetiye, müze girişindeki bilet gişesine
ibraz edildiğinde damgalatılabilir.