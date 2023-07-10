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  • Dünyanın en iyi 150 lokantası listesinde Türkiye'den de 6 restoran var

Dünyanın en iyi 150 lokantası listesinde Türkiye'den de 6 restoran var

Taste Atlas sitesi, 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesini yayınlandı. Listede Türkiye'den 6 restoran bulunuyor. Antep'ten İmam Çağdaş lokantası 35. sıradan giriş yaptı. İşte listedeki diğer restoranlar...

10 Temmuz 2023 | 14:05
Son Güncellenme: 10 Temmuz 2023 | 14:24
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Dünyanın en iyi 150 lokantası listesinde Türkiye'den de 6 restoran var

Yemek eleştirmenleri ve gastronomi profesyonellerinin değerlendirmelerini dikkate alan Taste Atlas, '2023’ün En Efsanevi 150 Lokanta' listesini açıkladı. Listede hem en iyi lokantalar, hem de bu restoranların ikonik yemekleri paylaşıldı. 

Listedeki ilk sırayı Vienna'daki Figlmüller alırken, Türkiye'den 6 restoran listeye girmeyi başardı.

1

Türk lokantaları arasındaki en üst sırayı, listeye 35. sıradan giren Gaziantep'teki İmam Çağdaş Lokantası aldı ve ikonik yemeği olarak Ali Nazik Kebabı paylaşıldı.
2

46. sıraya ise Bursa Uludağ kebapçısı yerleşti. İkonik yemek olarak Bursa'nın en sevilen lezzeti olan iskender kebap belirlendi.
3

52. sırayı Antalya'da uzun süredir hizmet veren 7 Mehmet Lokantası yerleşti.
4

Turizmin en hareketli noktalarından biri olan Sultanahmet Köftecisi ise listeye 78. sıradan giriş yaptı.
5

İstanbul'daki Çiya Sofrası ezogelin çorbasıyla 120. sırada, Hacı Abdullah Lokantası ise Hünkar beğendi ile 121. sırada yer alıyor.
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