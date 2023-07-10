Yemek eleştirmenleri ve gastronomi profesyonellerinin değerlendirmelerini dikkate alan Taste Atlas, '2023’ün En Efsanevi 150 Lokanta' listesini açıkladı. Listede hem en iyi lokantalar, hem de bu restoranların ikonik yemekleri paylaşıldı.

Listedeki ilk sırayı Vienna'daki Figlmüller alırken, Türkiye'den 6 restoran listeye girmeyi başardı.

1 Türk lokantaları arasındaki en üst sırayı, listeye 35. sıradan giren Gaziantep'teki İmam Çağdaş Lokantası aldı ve ikonik yemeği olarak Ali Nazik Kebabı paylaşıldı.

2 46. sıraya ise Bursa Uludağ kebapçısı yerleşti. İkonik yemek olarak Bursa'nın en sevilen lezzeti olan iskender kebap belirlendi.

3 52. sırayı Antalya'da uzun süredir hizmet veren 7 Mehmet Lokantası yerleşti.

4 Turizmin en hareketli noktalarından biri olan Sultanahmet Köftecisi ise listeye 78. sıradan giriş yaptı.