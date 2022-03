Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest’te başladı. Belarus’un Polonya ve Ukrayna’ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesine Ukrayna heyeti helikopterle geldi.

Görüşmenin yapılacağı konutta Rus ve Ukrayna heyeti üyeleri bir araya gelince masa başında el sıkıştı.

Rusya heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık ediyor.

Müzakerelerde, acil olarak çatışmaların durdurulması, ateşkes, sivillerin yerleşim birimlerinden çıkarılması için tahliye koridorlarının oluşturulması ve siyasi hususların görüşülmesi bekleniyor.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak da twitter’dan görüşme öncesi mesaj ve fotoğraf paylaştı.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022