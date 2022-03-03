Ukrayna, Rusya’ya karşı mücadeleye yardımcı olmak için dijital para biriminde on milyonlarca dolar topladı. (28 Şubat’ta bu rakam 17 milyon dolara ulaşmıştı) Washington, Rusya’nın batı yaptırımlarını atlamak için kripto kullanmasını durdurmayı hedefliyor. AB’nin gözü de Rusya’nın yaptırımların arkasından dolanmak için kullanabileceği düşüncesiyle kripto paralarda. Yaşanan bu durum nedeniyle dünyada Rusya-Ukrayna savaşı için aynı zamanda ‘İlk kripto para savaşı’ yorumları yapılıyor.

AB’DEN KRİPTO PARALARA RUSYA İNCELEMESİ

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların delinmemesi için kripto para birimlerine karşı önlem hazırlığı yapıyor. Dün, AB’deki bir toplantı sonrası konuşan AB Dönem Başkanı Fransa’nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire, kripto paraların Rusya’ya yönelik finansal yaptırımları aşmak için kullanılmaması gerektiğini söyledi ve “Özellikle kripto para birimleri veya kripto varlıklar konusunda önlemler alıyoruz.” diye konuştu.

Le Maire, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve kurumu tarafından kripto para birimlerine ilişkin özel bir rapor hazırlandığına işaret ederek, “Yaptırımların kripto varlıklar aracılığıyla aşılması olasılığına engel olmak için tüm tedbirleri hazırladık.” ifadesini kullandı. Bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Le Maire, AB üyesi ülkelerin kripto varlıkların Rusya’ya uygulanan finansal yaptırımları delmek için kullanılmasını önlemek konusunda hemfikir olduğunu anlattı. AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de, “Kripto para birimleri konusunda yeni önlemler almamız gerektiğine karar verdik.” dedi.

‘İŞLEM HACİMLERİ ARTTI’

Kripto para birimlerinde ve varlıklarında işlem hacminin arttığına işaret eden Dombrovskis, bunlar aracılığıyla yaptırımlardan kaçınma girişimleri olabileceğini söyledi. Dombrovskis, kripto varlıklar konusunu değerlendireceklerini ve gerekirse buna karşı sıkı tedbirler alacaklarını kaydetti.

‘İLK KRİPTO PARA SAVAŞI’ OLARAK TARİHE GEÇEBİLİR

BBC’ye konuşan düşünce kuruluşu Royal United Services Institute altında faaliyet gösteren Finansal Suç ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nden Tom Keatinge kripto para borsalarına hizmet veren bankaların durumu yakından takip edeceğini ve Rusya’ya yönelik yaptırımlara aykırı adımlar atılması durumunda borsaların bankalara erişiminin kesilebileceğini söyledi. Keatinge de Ukrayna savaşının ilk “kripto savaşı” olarak tarihe geçme ihtimalinin bulunduğu görüşünde. Haberde “İşgalin başlamasından bu yana Bitcoin’in değeri yüzde 13 arttı. Rus oligarkların yaptırımlara hedef olmamak için kripto para kullanabileceği belirtiliyor. Financial Times, işgalin başından bu yana Rus rublesi ile Bitcoin ve benzeri kripto para birimi alım-satımının iki kat artarak günlük 60 milyon dolara ulaştığını aktarıyor. İngiltere’de yayımlanan Telegraph gazetesi, Bitcoin için “Putin’in yaptırımları boşa çıkarmak için kullanacağı süper silahı” ifadelerini kullandı” deniliyor.

İLK KRİPTO PARA SAVAŞINDA KİMİN FAYDA SAĞLAYACAĞI BELİRSİZ

Bu terimi ilk kullananlardan Washinton Post 25 Şubat’taki haberinde ilk kripto para savaşında kimin fayda sağlayacağının belirsiz olduğunu söylüyordu: “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güçleri Ukrayna’ya karşı bir işgal başlatırken, yeni dijital para biçimini benimsemeye öncülük eden iki ekonomi, jeopolitik hesaplaşmada avantaj elde etmek için ona yöneliyor. Kripto çağının ilk büyük çatışması, aynı zamanda, ilk kez, milyarlarca doları sınırlar arasında kolayca hareket ettirebilen bir aracın her iki tarafça da kullanılabilir olduğu anlamına geliyor”

Habere göre kripto analitik firması Elliptic’in kurucu ortağı Tom Robinson, “Kripto, Ukrayna ordusu için kitle fonlaması yapmak veya Rusya’nın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. Hiç kimse, her iki şekilde de kullanılmasını gerçekten engelleyemez” diyor.

Haberde şu analiz ve görüşler de vardı:

Rus kripto faaliyeti, geleneksel finans kurumları tarafından gerçekleştirilen işlemlere kıyasla tarihsel olarak sönük kaldı

Eski bakan yardımcısı Juan Zarate, “Bu bağlamda Rus ekonomisi ve bireyleri için zorluk, finansal sistemlerinin bir parçası olarak kriptonun olgunlaşmamış olması, uygulanan çok uluslu yaptırımları aşmalarına izin vermemesidir” dedi.

dedi. Her iki tarafın da kriptoda derin kökleri var. Chainalysis , Ukrayna’yı Avrupa’nın en büyük kripto para birimini benimseyen ve dünyanın dördüncü en büyüğü olarak sıralıyor. Eylül ayında ülke, kriptoyu yasallaştırdı ve yeni Dijital Dönüşüm Bakanlığı, kripto içerebilecek teknoloji start-up’larını işe alan video reklamlar yayınladı.

Öte yandan Rusya, Chainalysis’e göre fidye yazılımı saldırıları ve kripto para birimi tabanlı kara para aklama dahil olmak üzere yasadışı kripto faaliyeti için bir merkez haline geldi

Uzmanlar yaptırımdan kaçmak için kriptonun göründüğü kadar davetkar bir yer olmayabileceği görüşünü de paylaşıyor: “Sorun rampa çıkışı. Teorik olarak istediğiniz tüm ödemeleri taşıyabilirsiniz, ancak caddeden bir burger satın alana kadar, parayla yapabileceğiniz pek bir şey yok” dedi .

ABD makamları, yasa dışı kripto fonlarını takip etme ve ele geçirme konusunda artan bir gelişmişlik sergilediler; bu, yeni yaptırım dalgasından kaçınmanın yollarını arayan Rus çıkarlarını daha da caydırabilecek bir gerçek. Adalet Bakanlığı bu ay, kripto borsası Bitfinex’in 2016 hack’inde çalındığı iddia edilen 3,6 milyar dolarlık bitcoin’e el koyduklarını duyurdu. Geçen yaz Adalet Bakanlığı, Doğu Yakası’nda yakıt kıtlığına yol açan bir fidye yazılımı saldırısında Koloni Boru Hattı’nı kapattıktan sonra Doğu Avrupalı ​​siber suçlulara ödenen 2,3 milyon dolar değerinde Bitcoin’i geri aldı.

Trump yönetimi sırasında Hazine Bakanlığı eski sekreter yardımcısı Marshall Billingslea, “Oligarklar eğer sağlam yaptırım danışmanlarına yatırım yapıyorlarsa, bitcoin gibi bu blok zinciri para birimlerinin bazılarının düşündükleri kadar opak olmadığı konusunda uyarılıyorlardır” diyor.

Ancak Elliptic’ten Robinson, kripto ülkelerinin yaptırım altındaki yaratıcı kullanımlarına dikkat çekti. İran’ın petrol rezervlerini, enerji yoğun kripto madenciliği yapmak için yeniden tasarlayarak, potansiyel olarak yüz milyonlarca doları kurtardığını söyledi.

BİNANCE’DAN RUSYA KARARI

Kripto para borsası Binance Perşembe günü, yaptırım uygulanan Rus bankalarının kart sahiplerinin bunları platformlarında kullanamayacaklarını söyledi ve yaptırım uygulanan kişilerin erişimlerinin kısıtlandığını doğruladı.

‘RUS HALKINININ ERİŞİMİNİ YASAKLAMAYACAĞIZ’

BBC’nin haberine göre Binance’in kurucusu ve yöneticisi Changpeng Zhao, bugün erken saatlerde Rus halkının platforma erişimini yasaklamayacaklarını açıkladı. BBC’ye konuşan Zhao “Pek çok Rus savaşı desteklemiyor” dedi. Habere göre Zhao şunları söyledi:Biz hiçbir halka karşı değiliz.Rus siyasetçiler ile sıradan Rus vatandaşlarını aynı şekilde değerlendiremeyiz.Pek çok Rus savaşa karşı çıkıyor.Biz endüstriyi kontrol etmiyoruz. Ben kendi yaptırım listemi yayınlarsam, siz kendi yaptırım listenizi yayınlarsanız ne olur? Kimse bunu umursamaz.Sadece kullanıcıların daha küçük platformlara yönelmesine yol açarsınız.”

Zhao Rusya’ya karşı uluslararası yaptırım listelerinde yer alan kişileri yakından takip ettiklerini, fakat bu kişiler dışında kalanlara bir yasak getirmeyeceklerini belirtti.

BBCTürkçe’nin haberine göre Vice News’in araştırmasına göre diğer kripto para borsaları da tüm Rus hesaplarını dondurma fikrine karşı çıkıyor. Kraken platformunun yöneticisi Jesse Powell, böylesi bir yasağın “Bitcoin’in özgürlükçü değerlerine aykırı olacağını” söyledi.