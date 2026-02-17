ARA
Ece Kaşıkcı’ya Altın Lider Ödülü

ristol Myers Squibb Türkiye Genel Müdürü Ece Kaşıkcı, iş dünyasında liderlerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl beşinci kez düzenlenen Altın Lider Ödülleri'nde “Türkiye’nin En Beğenilen Altın Lideri” seçildi.


Dünya çapında yenilikçi tedaviler geliştiren biyofarma şirketi Bristol Myers Squibb (BMS) Türkiye’nin Genel Müdürü Ece Kaşıkcı, Türkiye genelinde iş dünyası liderleri ile çalışanların 85 bini aşkın oyuyla belirlenen Altın Lider Ödülleri 2025’te “Türkiye’nin En Beğenilen Altın Lideri” ödülüne layık görüldü.

Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından düzenlenen Altın Lider Ödülleri, 12 Şubat Perşembe günü düzenlenen törende sahiplerini buldu. 

BMS Türkiye Genel Müdürü Ece Kaşıkcı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sağlık sektörünün bugün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti: 

“Bilimin ilerleme hızı arttıkça toplumun beklentileri de artıyor. Böyle bir ortamda liderlik, geleceği öngörerek toplum sağlığına kalıcı değer yaratabilmek anlamına geliyor. Yaklaşık 150 yıllık köklü geçmişe sahip, dünyanın lider biyofarma şirketlerinden biri olarak odağımız hep aynı oldu: Bilimi, gerçek yaşamda anlamlı ve kalıcı faydaya dönüştürmek. Sağlıkta atılan her doğru adımın, toplumun geleceğini şekillendirdiğine inanıyoruz. Bu değerli ödül, bireysel başarıların değil sağlık yolunda birlikte omuz omuza çalıştığım tüm ekibimizin, paydaşlarımızın ve birlikte ürettiğimiz ortak vizyonun bir yansımasıdır. Beni bu ödüle layık gören herkese, bu yolu birlikte yürüdüğüm tüm ekip arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.”
 

