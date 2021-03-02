İstanbul’da 5 Aralık 2020’den bu yana cumartesi günleri uygulanan eczane nöbet sistemi sona erdi. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler, bunların dışında kalan günlerde tüm eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İstanbul Eczacı Odası, eczanelerin nöbet sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İstanbul’da 5 Aralık 2020’den bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona erdi.

Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler, bunların dışında kalan günlerde tüm eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.