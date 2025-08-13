Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim’den yeni dikey dizi: Yeni Nesil Aile

Sumru Yavrucuk’un hayat verdiği Asuman, ailede dengeyi sağlamak için çabalarken; Eda Ece’nin canlandırdığı Nazlı, modern ebeveynlik anlayışıyla evin düzenini altüst ediyor. Okuma provası öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Eda Ece, annelikten sonra ilk kez sete dönmenin kendisi için heyecan verici olduğunu vurgulayarak, “Yeni Nesil Aile’ hem çok eğlenceli hem de gerçek hayattan kesitler sunuyor. Senaryoyu okurken kahkahalara boğuldum. İçinde birçok ilki barındıran ve dikey formatta yayınlanacak bu dizide her aile kendinden bir parça bulacak” dedi.

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk ise “Öncelikle Türkiye’nin ilk dizey dizisinde olmak beni çok heyecanlandırıyor. Çok incelikli ve güzel bir yazılmış bir senaryo var. Hep birlikte çok güleceğiz. Bu projede beni en çok çeken şey, farklı kuşakların çatışmasının hem komik hem de yürek ısıtan bir dille anlatılması oldu” sözleriyle projeye olan ilgisini dile getirdi.

