Ekim ayına ait uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, ekim ayında 323,3 milyar dolar açık verdi. Öte yandan rezerv varlıklar, söz konusu dönemde tarihi zirveyi gördü.


Ekim ayına ait uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 0,9 artışla 399,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,2 azalışla 722,5 milyar dolar oldu.

Bu gelişmelerle Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, ekim itibarıyla eksi 323,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar tarihi zirveyi gördü

Rezerv varlıklar, söz konusu dönemde 3,5 milyar dolar artarak 183,6 milyar dolara yükselirken, bu tutar tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştı.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,3 artışla 73,5 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,5 azalarak 137,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 4,2 düşüşle 40,9 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde yükümlülükler altında yer alan portföy yatırımları alt kalemlerinden, diğer sektörlerin yurt dışında ihraç ettiği tahvil stokundan yurt dışı yerleşiklerin satın aldığı tutar yüzde 7,2 artarak 16,5 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,9 azalışla 209,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, portföy yatırımları kalemi yüzde 0,1 artışla 131 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,7 artışla 381,9 milyar dolara yükseldi.

