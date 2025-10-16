Ekim Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası Fed faiz indirimi yapacak mı?

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından Ekim ayında alınacak faiz kararı, küresel piyasaların ve yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Özellikle faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi nedeniyle, piyasalar bu ay gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını yakından izleniyor. Döviz, altın fiyatları, kripto paralar ve borsa endeksleri için kritik önem taşıyan bu kararın tarihi merak ediliyor.
2025 EKİM FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK/FOMC) toplantı tarihi ve faiz kararı takvimi kesinleşmiştir:
Toplantı Tarihleri: 28-29 Ekim 2025
Faiz Kararı Açıklanma Tarihi ve Saati: Fed Başkanı Jerome Powell tarafından faiz kararı, 29 Ekim 2025 akşamı saat 21.00'de (Türkiye saatiyle) açıklanacaktır.
Piyasalar, özellikle faiz indirimine gidileceği beklentileri nedeniyle bu toplantıdan çıkacak kararı yakından takip edecektir.
FED FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAK MI?
Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler güçlenirken, piyasa fiyatlamalarında Fed'in Ekim ve Aralık aylarındaki toplantılarında 25'er baz puanlık (bps) gevşemeye giderek yılın geri kalanında toplam 50 baz puan indirim yapacağına kesin gözüyle bakılmaktadır.
FED Tutanakları Beklentiyi Destekledi:
Fed'in son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar (minutes), piyasalardaki bu beklentiyi teyit etti ve yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koydu.
Tutanaklara göre, neredeyse tüm Fed yetkilileri, Eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini destekledi.
Yetkililerin çoğu, yılın geri kalanında para politikasını daha da gevşetmenin (faiz indirmenin) uygun olacağını değerlendirdi.