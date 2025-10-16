Ekim Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası Fed faiz indirimi yapacak mı?

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından Ekim ayında alınacak faiz kararı, küresel piyasaların ve yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Özellikle faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi nedeniyle, piyasalar bu ay gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını yakından izleniyor. Döviz, altın fiyatları, kripto paralar ve borsa endeksleri için kritik önem taşıyan bu kararın tarihi merak ediliyor.