Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu‘nun bugün Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geleceği belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileriyle bir araya gelecek.
Bloomberg HT’ye konuşan kaynaklar Kavcıoğlu’nun durum değerlendirmesi yapmak için Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle toplantı yapacağını belirtti.
Toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de katılacak.
Kavcıoğlu, Salı günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.
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