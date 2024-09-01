Ekonomist'te bu hafta (1-14 Eylül)

SONBAHAR PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Ürünlerimizle nakit akışının dijitalleşerek yönetilmesini sağlıyoruz”

AgeSA Her Yaşta Fonu için başvurular başladı

Garanti BBVA üst yönetiminde üç isme yeni görevler

Aksigorta’da Fırat Kuruca dönemi

Dr. Nadya Güher MAPFRE Sigorta’da

KAPAK

GÖSTERGE

6,3 milyon genç ne olacak?

Kısa vadeli dış borçta yeni rekor

Merkez sıkı duruşunu koruyor

Çin’den Türk giyim markalarına yakın ilgi

“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”

Girişimcilere 10 milyon dolarlık fon geliyor

Elite World franchise ile 50 otele ulaşacak

Tarım GES’lerde 15 bin MW’lık potansiyel var

Okul çantası yüzde 60 zamlı dolacak

“Konut kredisi yüzde 1’in altına inmeli”

Mavi ekonomide fırsatlar artıyor

İŞ DÜNYASINDAN

Türkiye pazarını üs olarak belirledi

Değerlemesi 60 milyon dolara ulaştı

“Türkiye, Avrupa’nın en büyük oyuncu bilgisayarı pazarına dönüştü”

Çocuk ürünlerinin payını yüzde 15’e çekecek

Öğrenmede yapay zeka teknolojisini yurt dışına taşıyacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markaların hedefi Z kuşağına ulaşmak

Bu kez sanat için Bayburt’ta buluştu

GİRİŞİM

Girişimcileri dünya sahnesine hazırlıyor

Kahramanmaraşlı kadınlardan eğitim vurgusu

Özbekistan’a teknoloji çıkartması

VERGİDE GÜNDEM

Vergi usulde neler değişti?

BORSA

Bankacılık potansiyel sunuyor mu?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Anadolu Efes’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancılar, hisse piyasasına geri döndü