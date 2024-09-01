Ekonomist'te bu hafta (1-14 Eylül)

SONBAHAR PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Ürünlerimizle nakit akışının dijitalleşerek yönetilmesini sağlıyoruz”
AgeSA Her Yaşta Fonu için başvurular başladı
Garanti BBVA üst yönetiminde üç isme yeni görevler
Aksigorta’da Fırat Kuruca dönemi
Dr. Nadya Güher MAPFRE Sigorta’da
KAPAK
GÖSTERGE
6,3 milyon genç ne olacak?
Kısa vadeli dış borçta yeni rekor
Merkez sıkı duruşunu koruyor
Çin’den Türk giyim markalarına yakın ilgi
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Girişimcilere 10 milyon dolarlık fon geliyor
Elite World franchise ile 50 otele ulaşacak
Tarım GES’lerde 15 bin MW’lık potansiyel var
Okul çantası yüzde 60 zamlı dolacak
“Konut kredisi yüzde 1’in altına inmeli”
Mavi ekonomide fırsatlar artıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Türkiye pazarını üs olarak belirledi
Değerlemesi 60 milyon dolara ulaştı
“Türkiye, Avrupa’nın en büyük oyuncu bilgisayarı pazarına dönüştü”
Çocuk ürünlerinin payını yüzde 15’e çekecek
Öğrenmede yapay zeka teknolojisini yurt dışına taşıyacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markaların hedefi Z kuşağına ulaşmak
Bu kez sanat için Bayburt’ta buluştu
GİRİŞİM
Girişimcileri dünya sahnesine hazırlıyor
Kahramanmaraşlı kadınlardan eğitim vurgusu
Özbekistan’a teknoloji çıkartması
VERGİDE GÜNDEM
Vergi usulde neler değişti?
BORSA
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Anadolu Efes’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, hisse piyasasına geri döndü