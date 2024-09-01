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Ekonomist'te bu hafta (1-14 Eylül)

Ekonomist'in bu haftaki (1-14 Eylül) konuları şöyle

01 Eylül 2024 | 10:06
Ekonomist'te bu hafta (1-14 Eylül)

SONBAHAR PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Ürünlerimizle nakit akışının dijitalleşerek yönetilmesini sağlıyoruz”
AgeSA Her Yaşta Fonu için başvurular başladı
Garanti BBVA üst yönetiminde üç isme yeni görevler
Aksigorta’da Fırat Kuruca dönemi
Dr. Nadya Güher MAPFRE Sigorta’da

KAPAK
GÖSTERGE
6,3 milyon genç ne olacak?
Kısa vadeli dış borçta yeni rekor
Merkez sıkı duruşunu koruyor
Çin’den Türk giyim markalarına yakın ilgi
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Girişimcilere 10 milyon dolarlık fon geliyor
Elite World franchise ile 50 otele ulaşacak
Tarım GES’lerde 15 bin MW’lık potansiyel var
Okul çantası yüzde 60 zamlı dolacak
“Konut kredisi yüzde 1’in altına inmeli”
Mavi ekonomide fırsatlar artıyor

İŞ DÜNYASINDAN
Türkiye pazarını üs olarak belirledi
Değerlemesi 60 milyon dolara ulaştı
“Türkiye, Avrupa’nın en büyük oyuncu bilgisayarı pazarına dönüştü”
Çocuk ürünlerinin payını yüzde 15’e çekecek
Öğrenmede yapay zeka teknolojisini yurt dışına taşıyacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markaların hedefi Z kuşağına ulaşmak
Bu kez sanat için Bayburt’ta buluştu

GİRİŞİM
Girişimcileri dünya sahnesine hazırlıyor
Kahramanmaraşlı kadınlardan eğitim vurgusu
Özbekistan’a teknoloji çıkartması

VERGİDE GÜNDEM
Vergi usulde neler değişti?

BORSA
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Anadolu Efes’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, hisse piyasasına geri döndü

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Borsada yarın 2 hisse fiyatında düzeltme olacak
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Trabzonspor'dan KAP'a Abdullah Avcı bildirimi
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Galatasaray'dan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Yatırım araçlarının haftalık performansları: En çok borsa prim yaptı
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BİM'den (BIMAS) kredi derecelendirme notu açıklaması
Oba Makarna (OBAMS) temettü teklifini güncelledi
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