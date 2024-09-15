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Ekonomist'te bu hafta (15-28 Eylül)

Ekonomist'in bu haftaki (15-28 Eylül) konuları şöyle

15 Eylül 2024 | 09:25
Son Güncellenme: 15 Eylül 2024 | 09:48
Ekonomist'te bu hafta (15-28 Eylül)

OYUN SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE RÜZGARI

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Sürdürülebilir ve itibarlı büyümeyi önceliklendiriyoruz”
Serhan Ulga, Re-Pie Portföy’ün yönetim kurulunda
“Odağımızda dış ticaret ve yenilebilir enerji finansmanı var” 
“Kârlılıkta sektörden olumlu ayrışıyoruz”
“Faiz indirim döngüsüyle hisse fonları yeniden öne çıkabilir”

KAPAK
GÖSTERGE
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
Enflasyonun artış hızı yavaşladı
Dış açık 34 ayın en düşüğünde
İhracatçılar BRICS ile alternatif pazar arayışında
“Eğitimde global oyuncu olacağız”
Suudi Arabistan’da 100 şube açacak
Hindistan ve ABD ile cirosunu katladı
İstanbul’da aidat ateşi sönmüyor
E-ticarette yatırım trendi pazaryerlerine kaydı
“Portföylerde TL yatırım araçlarına yer verilmeli”
Depo doluluk oranları alarm veriyor

İŞ DÜNYASINDAN
Tekstilcilerden prestijli fuar için destek talebi 
İstanbul’un iki köklü kurumundan geç kalınmış imza 
Global perakende devine üretim yapacak 
Uygun fiyatlı seçeneklere yüksek ilgi 
Avrupa pazarında büyüyecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Yapay zekanın nimetlerinden yararlanan markalar kazanıyor
75 yıllık Banat yeni yatırımlarla büyüyor

GİRİŞİM
Doyuyo 100 restorana ulaşacak
Letven Capital’den 120 milyon TL yatırım

VERGİDE GÜNDEM
OVP’deki vergi politika öncelikleri

BANKNOT

BORSA
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Aksa Enerji’denen son haberler ve analist tavsiyeleri... 
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz 
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü 
Takas Analizi:Yabancı hissede satıcı, tahvilde alıcı

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Borsanın favori sektörleri hangileri?
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
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Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
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