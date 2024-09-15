Ekonomist'te bu hafta (15-28 Eylül)

OYUN SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE RÜZGARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Sürdürülebilir ve itibarlı büyümeyi önceliklendiriyoruz”
Serhan Ulga, Re-Pie Portföy’ün yönetim kurulunda
“Odağımızda dış ticaret ve yenilebilir enerji finansmanı var”
“Kârlılıkta sektörden olumlu ayrışıyoruz”
“Faiz indirim döngüsüyle hisse fonları yeniden öne çıkabilir”
KAPAK
GÖSTERGE
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
Enflasyonun artış hızı yavaşladı
Dış açık 34 ayın en düşüğünde
İhracatçılar BRICS ile alternatif pazar arayışında
“Eğitimde global oyuncu olacağız”
Suudi Arabistan’da 100 şube açacak
Hindistan ve ABD ile cirosunu katladı
İstanbul’da aidat ateşi sönmüyor
E-ticarette yatırım trendi pazaryerlerine kaydı
“Portföylerde TL yatırım araçlarına yer verilmeli”
Depo doluluk oranları alarm veriyor
İŞ DÜNYASINDAN
Tekstilcilerden prestijli fuar için destek talebi
İstanbul’un iki köklü kurumundan geç kalınmış imza
Global perakende devine üretim yapacak
Uygun fiyatlı seçeneklere yüksek ilgi
Avrupa pazarında büyüyecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Yapay zekanın nimetlerinden yararlanan markalar kazanıyor
75 yıllık Banat yeni yatırımlarla büyüyor
GİRİŞİM
Doyuyo 100 restorana ulaşacak
Letven Capital’den 120 milyon TL yatırım
VERGİDE GÜNDEM
OVP’deki vergi politika öncelikleri
BANKNOT
BORSA
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Aksa Enerji’denen son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi:Yabancı hissede satıcı, tahvilde alıcı