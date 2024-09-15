Ekonomist'te bu hafta (15-28 Eylül)

OYUN SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE RÜZGARI

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Sürdürülebilir ve itibarlı büyümeyi önceliklendiriyoruz”

Serhan Ulga, Re-Pie Portföy’ün yönetim kurulunda

“Odağımızda dış ticaret ve yenilebilir enerji finansmanı var”

“Kârlılıkta sektörden olumlu ayrışıyoruz”

“Faiz indirim döngüsüyle hisse fonları yeniden öne çıkabilir”

KAPAK

GÖSTERGE

Yeni politikalar büyümeye yansıdı

Enflasyonun artış hızı yavaşladı

Dış açık 34 ayın en düşüğünde

İhracatçılar BRICS ile alternatif pazar arayışında

“Eğitimde global oyuncu olacağız”

Suudi Arabistan’da 100 şube açacak

Hindistan ve ABD ile cirosunu katladı

İstanbul’da aidat ateşi sönmüyor

E-ticarette yatırım trendi pazaryerlerine kaydı

“Portföylerde TL yatırım araçlarına yer verilmeli”

Depo doluluk oranları alarm veriyor

İŞ DÜNYASINDAN

Tekstilcilerden prestijli fuar için destek talebi

İstanbul’un iki köklü kurumundan geç kalınmış imza

Global perakende devine üretim yapacak

Uygun fiyatlı seçeneklere yüksek ilgi

Avrupa pazarında büyüyecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Yapay zekanın nimetlerinden yararlanan markalar kazanıyor

75 yıllık Banat yeni yatırımlarla büyüyor

GİRİŞİM

Doyuyo 100 restorana ulaşacak

Letven Capital’den 120 milyon TL yatırım

VERGİDE GÜNDEM

OVP’deki vergi politika öncelikleri

BANKNOT

BORSA

Borsanın favori sektörleri hangileri?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Aksa Enerji’denen son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi:Yabancı hissede satıcı, tahvilde alıcı

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