22 Nisan’da gerçekleşecek ELLE BETTER dijital etkinliği ile hayatımıza ilham veren, yaratıcı ve güçlü kadınlar, DELL Technologies Türkiye ana sponsorluğundaki farklı oturumlarla bir araya geliyor.

ELLE Türkiye, bu yıl ilk kez düzenlenecek ELLE BETTER dijital etkinliği ile üreten, ilham veren, cesur ve sıra dışı kadınları bu kez online platformda bir araya getiriyor. Kadınların empati gücünün, etkileşim yeteneğinin, sosyal farkındalığının, liderlik becerilerinin ve anaç ruhunun dünyayı nasıl daha iyileştirdiği ile ilgili deneyimlerini paylaşacak değerli isimler, 22 Nisan tarihinde tüm gün boyunca DELL Technologies Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleşecek ELLE BETTER’da buluşacak.

“Dünyayı iyileştirmek kadının doğasında var, ve bugün dünyanın kadın enerjisine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.” diyen ELLE Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen, tüm gün boyunca www.ellebetter.com üzerinden canlı yayınlanacak etkinlikle kadınları kendi güçlerini bir kez daha keşfetmeye davet ettiklerini belirtiyor.

Denizyıldızı Etkisi, Empatinin Gücü, Mavi Gezegeni Düşünmek, Dijital Kürasyon, Ateş Böceği Hikayeleri, She’s Mercedes, Kendini Keşfetmek ve Aynadaki Ben isimli sekiz farklı oturumda hikayelerini aktaracak değerli konuklar arasında oyuncu Eda Ece, moda tasarımcısı Mehtap Elaidi, girişimci ve iş insanı Gamze Cizreli, kariyerini değiştirip kendi markasını kuran Ece Şirin, aradığı ürünü bulamayınca ilgi alanını ve eğitimini birleştirerek kendi marka hikayesini yazan Aslı Şen, dijital dünyada beğenilerek takip edilen influencer’lar Rachel Araz Kiresepi ve Yasemin Öğün, sosyolog, yazar ve sosyal girişimci Deniz Bağrıaçık gibi başarılarıyla ilham verecek isimler var. ELLE 1+1: Stil Oyunu’nda ise ELLE Türkiye Moda Direktörü Aslı Asil, oyuncu Aybüke Pusat ile sezon trendleri ve stil önerileriyle ilgili sohbet gerçekleştirecek.

DELL Technologies Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenecek ELLE BETTER dijital kadın buluşmasının oturum sponsorları She’s Mercedes platformu ve Migros Kadın Akademisi, destek sponsorları ise Hepsiburada ve Trump AVM. M.A.C sponsorluğunda M.A.C. Türkiye Eğitim Müdürü Hatice Özcan ile gerçekleşecek Trend Makyaj Uygulaması ile katılımcılar keyifli bir deneyime ortaklık edecek. Katılım ücretsiz ve herkese açık; programı canlı olarak izleyebilmek için www.ellebetter.com üzerinden kayıt olmak yeterli.