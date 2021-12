TESLA CEO’su Elon Musk, twitter’da paylaştığı mesajda bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini söyledi. Musk, mesajında “Merak edenler için bu yıl 11 milyar doların üzerinde vergi ödeyeceğim” dedi.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021