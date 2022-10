Elon Musk’ın yılan hikayesine dönen twitter’ı satın alma sürecinde sona yaklaşılıyor. Musk’ın cuma gününe kadar anlaşmayı tamamlayacağı konuşuluyor. Tesla ve Space X CEO’su twitter binasından elinden bir lavabo ile video paylaştı.

Musk video ile birlikte “Twitter Genel Merkezine girerken – içeri girmesine izin verin!” notunu düştü.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022