Elon Musk’ın yılan hikayesine dönen twitter’ı satın alma sürecinde sona yaklaşılıyor. Musk’ın cuma gününe kadar anlaşmayı tamamlayacağı konuşuluyor. Tesla ve Space X CEO’su twitter binasından elinden bir lavabo ile video paylaştı.

Musk video ile birlikte “Twitter Genel Merkezine girerken – içeri girmesine izin verin!” notunu düştü.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Öte yandan Musk’ın, pazartesi günü, anlaşmayı kısmen finanse eden bankacılara Cuma gününe kadar tamamlayacağını söylediği bildirildi.

Bloomberg News’in bildirdiğine göre, toplam yedi banka, anlaşma için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansman hazırlıklarını tamamladı ve Musk’a nakit göndermek için gerekli belgeleri imzalıyor. Konuya aşina olan isimsiz kaynaklara atıfta bulunan Bloomberg’e göre, para Perşembe günü anlaşmanın tamamlanmasından önce emanette tutulacak.

Medya raporunun ardından Twitter hisseleri yükselmeye devam etti ve şu anda hisse başına kabaca 53,34 $ seviyesinde bulunuyor.

ABD’nin Delaware eyaletinde, Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, taraflara anlaşmayı kapatma veya sonuca karar vermek için Kasım ayında duruşmaya çıkma seçenekleri için Cuma günü saat 17: 00’ye kadar süre vermişti.