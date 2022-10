Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter’ı geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan tartışılabileceği ortak bir “dijital kent meydanına” sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olması nedeniyle satın aldığını ifade etti.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter’ı satın alma gerekçesini açıkladı.

Twitter’ı neden satın aldığı ve reklamcılık hakkında ne düşündüğü konusunda çok fazla spekülasyon yapıldığını belirten Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu aktardı.

Musk, “Twitter’ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan, sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.” ifadesini kullandı.

“Daha fazla para kazanmak için yapmadım”

Sosyal medyanın daha fazla nefret üreten aşırı sağ ve aşırı sol yankı odalarına ayrılmasının büyük bir tehlike olduğuna dikkati çeken Musk, tıklanma arayışında geleneksel medyanın çoğunun bu kutuplaşmış uç noktaları körüklediğini ve onlara hizmet ettiğini ancak bu şekilde diyalog fırsatının kaybolduğunu kaydetti.

Musk, “Bu yüzden Twitter’ı satın aldım. Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. Sevdiğim insanlığa yardım etmek için yaptım. Ve bunu alçakgönüllülükle yapıyorum, tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmadaki başarısızlığın çok gerçek bir olasılık olduğunu kabul ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte Twitter’ın herhangi bir sonucu olmadan her şeyin söylenebileceği bir ortam olamayacağını savunan Musk, yasalara bağlı kalmanın yanı sıra platformun herkese karşı “sıcak” olması gerektiğini aktardı.

“Twitter’ı dünyanın en saygın reklam platformu yapmayı hedefliyor

Musk, doğru yapıldığında reklamın insanları memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendirebileceğine inandığını belirterek, bunun geçerli olması için Twitter kullanıcılarına ihtiyaçlarıyla mümkün olduğunca alakalı reklamları göstermenin önemli olduğunu vurguladı.

Elon Musk, “Alaka düzeyi düşük reklamlar spamdır ancak alaka düzeyi yüksek reklamlar aslında içeriktir!” ifadesini kullandı.

Musk, temel olarak Twitter’ın dünyanın en saygın reklam platformu olmayı hedeflediğini kaydetti.

Öte yandan Musk, Twitter hesabındaki açıklama kısmına “Chief Twit” (Twit Şefi) ifadesini yazdı.

Twitter’ın merkezine elinde lavabo ile girmişti

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022