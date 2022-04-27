Elon Musk’ın twitter satın alması teknoloji ve finans dünyasının gündeminde. Musk’ın 5 yıl önce attığı bir tweet ise şimdi daha fazla konuşuluyor…

Elon Musk ve twitter arasında bir süre devam eden gerilim, ünlü teknoloji milyarderinin twitter’a sahip olma isteğini yerine getirmesiyle sonuçlandı. Musk’ın twitter ilgisinin geçmişi ise bir hayli eskiye dayanıyor. Musk yıllar içinde hem twitter’ı çok sevdiğini paylaştı hem de çok sert eleştiriler yöneltti. ABD medyasına göre twitter’a karşı sürekli ve kimi zaman oldukça tutarsız görüşlere sahipti.

Musk, son 10 yılda Twitter hakkında defelarca tweet attı. “Twitter’ı seviyorum” dan “Twitter ölüyor mu?” ya kadar onlarca farklı görüşünü dile getirdi.

CNN’nin yorumuna göre platformda geçirdiği yaklaşık 13 yılda Twitter, Musk’ın kişisel markasının önemli bir parçası haline geldi. Twitter’ın Musk’ın 80 milyondan fazla takipçisi ile ticari girişimleri hakkında iletişim kurduğu, eleştirilere sert yanıtlar verdiği, kripto paralara ilişkin paylaşımlarıyla piyasayı alt üst ettiği, rakiplerine iğneli mesajlar gönderdiği bir mecra oldu.

Musk, 2019 yılındaki bir tweetinde “Bazı insanlar kendilerini ifade etmek için saçlarını kullanıyor, ben Twitter kullanıyorum” demişti.

Bugünlerde ise Musk’ın 2017 yılında paylaştığı bir mesaj oldukça gündemde.

Musk o mesajında “twitter’ı seviyorum” demişti. Bir kullanıcıdan satın alması gerektiğini öneren bir yanıt aldı. Musk, twitter için resmi teklifini sunmadan yıllar önce “Ne kadar?” diye sordu.