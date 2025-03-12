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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, "SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

12 Mart 2025 | 12:40
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Işıkhan, "Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil." cevabını verdi.

Bayram ikramiyesinin miktarına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Işıkhan, "Belirli bir disiplin içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir olay. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun." yanıtını verdi.

 

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2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
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Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
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