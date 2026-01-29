Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkları ödeme tarihleri

Emekli maaşlarını 20.000 TL’ye yükselten yasal düzenleme, 29 Ocak 2026 tarihli ve 33152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyle birlikte, Ocak ayı içerisinde maaşlarını eski tutar olan 16.881 TL üzerinden alan emekliler için 3.119 TL'lik zam farkı ödemesinin yolu açıldı.
Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?
Düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olduğu için, Ocak ayı içinde yapılan eksik ödemeler geriye dönük olarak tamamlanacak.
Ödeme Takvimi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, fark ödemeleri için genellikle Resmi Gazete yayımından sonraki bir hafta içinde takvimi açıklar.
Tahmini Tarih: Geçmiş uygulamalar göz önüne alındığında, 3 bin 119 liralık farkların Şubat ayının ilk yarısında (1-10 Şubat arası) emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
Ödeme Şekli: Maaş farkları için herhangi bir başvuruya gerek yoktur; ödemeler maaş aldığınız banka hesaplarına otomatik olarak yansıtılacaktır.
Takip Edilecek Adımlar
Emekliler, zam farklarının yatıp yatmadığını şu kanallardan kontrol edebilir:
e-Devlet: "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" ekranı.
Banka Mobil Uygulamaları: "Ek Ödeme" veya "Maaş Farkı" açıklamalı işlemler.
SGK Duyuruları: Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak kesin tarih açıklaması.
Düzenleme Neleri Değiştirdi?
Yasalaşan bu teklif sadece emekli maaşlarını değil, iş dünyasını da ilgilendiren önemli başlıklar içeriyor:
En Düşük Emekli Aylığı: 16.881 TL'den 20.000 TL'ye yükseldi (Artış oranı: %18,40).
Asgari Ücret Desteği: İşverenlere sağlanan destek tutarı 1.000 TL'den 1.270 TL'ye çıkarıldı. Bu adımın, istihdamın korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Geçerlilik Tarihi: Tüm bu düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yasal statü kazandı.