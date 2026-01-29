Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkları ödeme tarihleri

Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyle birlikte, Ocak ayı maaşlarını eski rakam olan 16 bin 881 TL üzerinden alan emekliler için 3 bin 119 liralık zam farkı ödemesi kesinleşmiş oldu.

Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?

Düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olduğu için, Ocak ayı içinde yapılan eksik ödemeler geriye dönük olarak tamamlanacak.

Ödeme Takvimi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, fark ödemeleri için genellikle Resmi Gazete yayımından sonraki bir hafta içinde takvimi açıklar.

Tahmini Tarih: Geçmiş uygulamalar göz önüne alındığında, 3 bin 119 liralık farkların Şubat ayının ilk yarısında (1-10 Şubat arası) emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Ödeme Şekli: Maaş farkları için herhangi bir başvuruya gerek yoktur; ödemeler maaş aldığınız banka hesaplarına otomatik olarak yansıtılacaktır.