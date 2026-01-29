Ara tatil ne zaman, Nisan'da mı? 2026 ara tatil tarihleri

İkinci Ara Tatil Takvimi (Bayramla Birleşiyor)

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci ara tatil, Mart ayının ortasında gerçekleşecek. Özellikle bu yılki ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi, aileler için uzun ve birleşik bir tatil imkanı sunuyor. İşte merakla beklenen o tarihler:

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026, Pazartesi

Ara Tatil Bitiş: 20 Mart 2026, Cuma

Birleşen Bayram: 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor.