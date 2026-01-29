Ara tatil ne zaman, Nisan'da mı? 2026 ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, sömestr tatilinin ardından başlayacak olan ikinci dönemin "nefes alma" durakları şimdiden belirlenmiş durumda.
İkinci Dönem Ne Zaman Başlıyor?
16 Ocak’ta karnelerini alan ve 19 Ocak Pazartesi günü resmen tatile giren öğrenciler için geri sayım başladı:
Ders Başı Tarihi: 2 Şubat 2026, Pazartesi günü çalacak ders ziliyle birlikte ikinci dönem başlayacak.
İkinci Ara Tatil Takvimi (Bayramla Birleşiyor)
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci ara tatil, Mart ayının ortasında gerçekleşecek. Özellikle bu yılki ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi, aileler için uzun ve birleşik bir tatil imkanı sunuyor. İşte merakla beklenen o tarihler:
Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026, Pazartesi
Ara Tatil Bitiş: 20 Mart 2026, Cuma
Birleşen Bayram: 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor.
Sonuç: Öğrenciler, 14 Mart Cumartesi günü başlayacak olan tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirerek toplamda 9 gün kesintisiz dinlenme fırsatı bulacaklar.
2026 Yılı Kalan Tatil Günleri
İkinci dönem başladıktan sonra ara tatil dışında kalan diğer tatil günleri ise şöyledir:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe (1 Gün)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma (Hafta sonu ile birleşiyor)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı
Kurban Bayramı: 27 - 30 Mayıs (Çarşamba - Cumartesi arası)
Okulların Kapanışı (Yaz Tatili): 26 Haziran 2026, Cuma
Öğrenciler 26 Haziran'da alacakları karnelerle birlikte yaz tatiline merhaba diyecekler.