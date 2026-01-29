ARA
DOLAR
43,44
0,01%
DOLAR
EURO
52,00
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7689,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
1369,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Niğde kura sonuçları açıklandı mı? Niğde TOKİ kura listesi sorgulama

TOKİ Niğde kura sonuçları açıklandı mı? Niğde TOKİ kura listesi sorgulama

TOKİ’nin "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında yürüttüğü Niğde projelerinde, heyecanla beklenen kura süreci bugün itibarıyla tamamlandı. Peki TOKİ Niğde kura sonuçları açıklandı mı? Niğde TOKİ kura listesi sorgulama


TOKİ Niğde kura sonuçları açıklandı mı? Niğde TOKİ kura listesi sorgulama

TOKİ’nin "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Niğde genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda ve şeffaf bir yöntemle belirlendi.

TOKİ'nin "İlk Evim" projesi kapsamında Niğde genelinde inşa edilecek 2.604 konutun dağılımı, yerel talepler ve ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle planlanmıştır. Noter huzurunda tamamlanan kura çekilişinin ardından, ilçe ve belde bazındaki nihai liste şu şekildedir:

Niğde TOKİ Konut Sayıları ve Dağılım Listesi

İlçe / BeldeKonut Sayısı
Niğde Merkez1.140
Merkez Aktaş73
Merkez Haciabdullah79
Merkez Karaatli60
Merkez Yeşilgölcük60
Merkez Edikli50
Altunhisar200
Altunhisar Keçikalesi63
Bor300
Bor Bahçeli94
Bor Çukurkuyu94
Bor Kemerhisar63
Çiftlik108
Çiftlik Divarlı126
Çamardı94
TOPLAM2.604

Bundan Sonraki Süreçte Sizi Ne Bekliyor?

Kurada adı çıkan vatandaşlar için "Hak Sahipliği" dönemi başlamıştır. İşte izlenecek adımlar:

Sözleşme Daveti: İnşaatların ihale süreçleri ve ilerleme durumuna göre TOKİ, hak sahiplerini sözleşme imzalamak üzere Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine davet edecektir. Bu ilanlar TOKİ'nin resmi web sitesinden duyurulacaktır.

Peşinat ve Taksitler: Sözleşme sırasında konut bedelinin %10'u peşin alınacak, kalan borç ise 240 ay vade ile ödenecektir. Taksitler genellikle sözleşme imzalanan ayı takip eden aydan itibaren başlar.

Yedek Hak Sahipleri: Asil hak sahiplerinden sözleşme imzalamayan, cayma hakkını kullanan veya şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine, kura ile belirlenen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

Kura Sonucunu Henüz Öğrenemeyenler İçin

E-devlet şifrenizle giriş yaparak "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" hizmetinden, adınıza herhangi bir konut isabet edip etmediğini anlık olarak kontrol edebilirsiniz.

TOKİ’nin Niğde dahil Anadolu illerindeki projeleri için belirlediği bu fiyat ve taksit tablosu, güncel piyasa koşullarında ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için önemli bir maliyet haritası çiziyor. Bu rakamlar, projenin sosyal konut niteliğini koruyarak piyasa rayiçlerinin oldukça altında bir ödeme imkanı sunuyor.

İşte paylaştığınız verilere göre ödeme planlarının özeti:

Anadolu Sosyal Konut Fiyat ve Taksit Tablosu

Konut TipiSatış FiyatıAylık Taksit (Başlangıç)
1+1 Konut1.800.000 TL6.750 TL
2+1 (65 m²)2.200.000 TL8.250 TL
2+1 (80 m²)2.650.000 TL9.938 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL