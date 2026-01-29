TOKİ Niğde kura sonuçları açıklandı mı? Niğde TOKİ kura listesi sorgulama

Bundan Sonraki Süreçte Sizi Ne Bekliyor?

Kurada adı çıkan vatandaşlar için "Hak Sahipliği" dönemi başlamıştır. İşte izlenecek adımlar:

Sözleşme Daveti: İnşaatların ihale süreçleri ve ilerleme durumuna göre TOKİ, hak sahiplerini sözleşme imzalamak üzere Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine davet edecektir. Bu ilanlar TOKİ'nin resmi web sitesinden duyurulacaktır.

Peşinat ve Taksitler: Sözleşme sırasında konut bedelinin %10'u peşin alınacak, kalan borç ise 240 ay vade ile ödenecektir. Taksitler genellikle sözleşme imzalanan ayı takip eden aydan itibaren başlar.

Yedek Hak Sahipleri: Asil hak sahiplerinden sözleşme imzalamayan, cayma hakkını kullanan veya şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine, kura ile belirlenen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.