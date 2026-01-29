TOKİ Niğde kura sonuçları açıklandı mı? Niğde TOKİ kura listesi sorgulama

TOKİ’nin "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Niğde genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda ve şeffaf bir yöntemle belirlendi.
TOKİ'nin "İlk Evim" projesi kapsamında Niğde genelinde inşa edilecek 2.604 konutun dağılımı, yerel talepler ve ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle planlanmıştır. Noter huzurunda tamamlanan kura çekilişinin ardından, ilçe ve belde bazındaki nihai liste şu şekildedir:
Niğde TOKİ Konut Sayıları ve Dağılım Listesi
|İlçe / Belde
|Konut Sayısı
|Niğde Merkez
|1.140
|Merkez Aktaş
|73
|Merkez Haciabdullah
|79
|Merkez Karaatli
|60
|Merkez Yeşilgölcük
|60
|Merkez Edikli
|50
|Altunhisar
|200
|Altunhisar Keçikalesi
|63
|Bor
|300
|Bor Bahçeli
|94
|Bor Çukurkuyu
|94
|Bor Kemerhisar
|63
|Çiftlik
|108
|Çiftlik Divarlı
|126
|Çamardı
|94
|TOPLAM
|2.604
Bundan Sonraki Süreçte Sizi Ne Bekliyor?
Kurada adı çıkan vatandaşlar için "Hak Sahipliği" dönemi başlamıştır. İşte izlenecek adımlar:
Sözleşme Daveti: İnşaatların ihale süreçleri ve ilerleme durumuna göre TOKİ, hak sahiplerini sözleşme imzalamak üzere Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine davet edecektir. Bu ilanlar TOKİ'nin resmi web sitesinden duyurulacaktır.
Peşinat ve Taksitler: Sözleşme sırasında konut bedelinin %10'u peşin alınacak, kalan borç ise 240 ay vade ile ödenecektir. Taksitler genellikle sözleşme imzalanan ayı takip eden aydan itibaren başlar.
Yedek Hak Sahipleri: Asil hak sahiplerinden sözleşme imzalamayan, cayma hakkını kullanan veya şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine, kura ile belirlenen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
Kura Sonucunu Henüz Öğrenemeyenler İçin
E-devlet şifrenizle giriş yaparak "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" hizmetinden, adınıza herhangi bir konut isabet edip etmediğini anlık olarak kontrol edebilirsiniz.
TOKİ’nin Niğde dahil Anadolu illerindeki projeleri için belirlediği bu fiyat ve taksit tablosu, güncel piyasa koşullarında ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için önemli bir maliyet haritası çiziyor. Bu rakamlar, projenin sosyal konut niteliğini koruyarak piyasa rayiçlerinin oldukça altında bir ödeme imkanı sunuyor.
İşte paylaştığınız verilere göre ödeme planlarının özeti:
Anadolu Sosyal Konut Fiyat ve Taksit Tablosu
|Konut Tipi
|Satış Fiyatı
|Aylık Taksit (Başlangıç)
|1+1 Konut
|1.800.000 TL
|6.750 TL
|2+1 (65 m²)
|2.200.000 TL
|8.250 TL
|2+1 (80 m²)
|2.650.000 TL
|9.938 TL