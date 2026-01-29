Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 emekli bayram ikramiyesi arttı mı?

Zamlı emekli maaşlarının ardından gözler 2026 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerine çevrildi. 2026 yılı takvimine göre Ramazan Bayramı Mart ayı sonunda başlayacağı için, ikramiye düzenlemesinin Şubat ayı bitmeden netleşmesi bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili süreçte şu an tam bir "karar aşamasına" girilmiş durumda. İkramiye artışı sadece bir niyet beyanıyla değil, ancak TBMM’den geçecek bir kanun değişikliğiyle mümkün olabiliyor. Mevcut durumda 4.000 TL olan rakamın kaderini, önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak olan ekonomi paketi belirleyecek.
Şu anki tabloyu ve yasal süreci şöyle özetleyebiliriz:
Senaryolar: 5.000 TL mi, 6.000 TL mi?
Kulislerde iki ana rakam üzerinde duruluyor:
5.000 TL Senaryosu: %25’lik bir artış anlamına geliyor ve bütçe disiplini açısından ekonomi yönetiminin "en güçlü ihtimal" olarak masada tuttuğu seçenek.
6.000 TL Senaryosu: Emekli maaşlarındaki ve enflasyondaki seyir göz önüne alındığında, bir "refah payı" dokunuşuyla rakamın buraya çekilmesi de ihtimaller dahilinde.
Yasal Takvim Nasıl İşleyecek?
Ramazan Bayramı’nın 20 Mart 2026’da başlayacağını düşündüğümüzde, yasal sürecin Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. İzlenecek adımlar şunlar:
Teklifin Sunulması: AK Parti grubunun hazırladığı kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulacak.
Komisyon Aşaması: Plan ve Bütçe Komisyonu'nda rakam netleşecek.
Genel Kurul ve Onay: Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.
Resmi Gazete: Yayınlandığı an yeni rakam yasallaşacak.
Önemli Not: Eğer bu yasal süreç Mart ayının başına kadar tamamlanmazsa, mevcut kanun gereği ikramiyeler otomatik olarak eski rakam olan 4.000 TL üzerinden yatırılmak zorunda kalır. Ancak hükümetin geçmiş yıllardaki uygulamaları, bayrama kısa süre kala bu değişikliği mutlaka hayata geçirdiğini gösteriyor.