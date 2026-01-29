Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 emekli bayram ikramiyesi arttı mı?

Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili süreçte şu an tam bir "karar aşamasına" girilmiş durumda. İkramiye artışı sadece bir niyet beyanıyla değil, ancak TBMM’den geçecek bir kanun değişikliğiyle mümkün olabiliyor. Mevcut durumda 4.000 TL olan rakamın kaderini, önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak olan ekonomi paketi belirleyecek.

Şu anki tabloyu ve yasal süreci şöyle özetleyebiliriz:

Senaryolar: 5.000 TL mi, 6.000 TL mi?

Kulislerde iki ana rakam üzerinde duruluyor:

5.000 TL Senaryosu: %25’lik bir artış anlamına geliyor ve bütçe disiplini açısından ekonomi yönetiminin "en güçlü ihtimal" olarak masada tuttuğu seçenek.

6.000 TL Senaryosu: Emekli maaşlarındaki ve enflasyondaki seyir göz önüne alındığında, bir "refah payı" dokunuşuyla rakamın buraya çekilmesi de ihtimaller dahilinde.