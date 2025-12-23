Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK 4A, 4B, 4C, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın büyük bir merakla beklediği 2026 asgari ücret maratonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı resmi açıklamayla sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından belirlenen yeni rakam, işçi ve işveren kesimi için 2026 yılının ekonomik çerçevesini çizmiş oldu.
2026 Asgari Ücret Tutarları
Bakan Işıkhan tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak rakamlar şu şekildedir:
Net Asgari Ücret: 28.075 TL
Brüt Asgari Ücret: 33.030 TL
Artış Oranı: %27
2 Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
23 Aralık 2025 itibarıyla 5 aylık enflasyon verileri netleşmiş durumda ve son rakamlar emeklilerin cebine yansıyacak tutarlar hakkında güçlü sinyaller veriyor.
İşte emekli maaş zammı ve en düşük emekli aylığına dair masadaki son rakamlar:
Emekli Zammı İçin Tahmini Senaryolar
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alacak.
|Veri Kaynağı / Senaryo
|Tahmini 6 Aylık Zam Oranı
|En Düşük Emekli Maaşı Tahmini
|5 Aylık Netleşen Veri
|%11,20 (Kesinleşen)
|18.771 TL
|Piyasa Anketi / Merkez Bankası
|%12,42 - %13,99
|18.977 TL - 19.242 TL
|Refah Payı Dahil (%6,5 ek)
|%18,92
|20.074 TL
|Asgari Ücret Endeksli (%27)
|%27,00
|21.438 TL
Nihai zam oranı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla belli olacak.
En Düşük Emekli Maaşı: Şu an 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının, asgari ücretteki artış ve enflasyon beklentileriyle birlikte 19.000 TL ile 21.500 TL bandına yükseltilmesi en güçlü beklenti olarak öne çıkıyor.
Memur Emeklisi Farkı: Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme gereği Ocak ayında maaşlara 1.000 TL ilave ücret eklenmesi ve toplam zammın %18-20 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.