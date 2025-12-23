Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK 4A, 4B, 4C, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?

Nihai zam oranı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla belli olacak.

En Düşük Emekli Maaşı: Şu an 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının, asgari ücretteki artış ve enflasyon beklentileriyle birlikte 19.000 TL ile 21.500 TL bandına yükseltilmesi en güçlü beklenti olarak öne çıkıyor.

Memur Emeklisi Farkı: Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme gereği Ocak ayında maaşlara 1.000 TL ilave ücret eklenmesi ve toplam zammın %18-20 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.