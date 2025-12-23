ARA
  • Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK 4A, 4B, 4C, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücretin 2026 yılı için brüt 33.029,59 TL, net 28.075 TL olarak açıklanmasının ardından tüm dikkatler Ocak 2026 emekli maaş zammına çevrildi. Peki Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK 4A, 4B, 4C, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?


Milyonlarca çalışanın büyük bir merakla beklediği 2026 asgari ücret maratonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı resmi açıklamayla sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından belirlenen yeni rakam, işçi ve işveren kesimi için 2026 yılının ekonomik çerçevesini çizmiş oldu. 

2026 Asgari Ücret Tutarları

Bakan Işıkhan tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak rakamlar şu şekildedir:

Net Asgari Ücret: 28.075 TL

Brüt Asgari Ücret: 33.030 TL

Artış Oranı: %27

 

2 Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

23 Aralık 2025 itibarıyla 5 aylık enflasyon verileri netleşmiş durumda ve son rakamlar emeklilerin cebine yansıyacak tutarlar hakkında güçlü sinyaller veriyor.

İşte emekli maaş zammı ve en düşük emekli aylığına dair masadaki son rakamlar:

 Emekli Zammı İçin Tahmini Senaryolar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alacak.

Veri Kaynağı / SenaryoTahmini 6 Aylık Zam OranıEn Düşük Emekli Maaşı Tahmini
5 Aylık Netleşen Veri%11,20 (Kesinleşen)18.771 TL
Piyasa Anketi / Merkez Bankası%12,42 - %13,9918.977 TL - 19.242 TL
Refah Payı Dahil (%6,5 ek)%18,9220.074 TL
Asgari Ücret Endeksli (%27)%27,0021.438 TL

Nihai zam oranı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla belli olacak. 

En Düşük Emekli Maaşı: Şu an 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının, asgari ücretteki artış ve enflasyon beklentileriyle birlikte 19.000 TL ile 21.500 TL bandına yükseltilmesi en güçlü beklenti olarak öne çıkıyor.

Memur Emeklisi Farkı: Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme gereği Ocak ayında maaşlara 1.000 TL ilave ücret eklenmesi ve toplam zammın %18-20 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

 
