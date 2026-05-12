Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları Kurban Bayramı öncesinde yatacak mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi

Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurmuştu.
Bayrama az bir süre kala da milyonlarca emekli mayıs ayı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, emekli maaşları Kurban Bayramı öncesinde yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?
1 Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde yatıp yatmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu, yapılacak açıklama sonrası netlik kazanacak.
2 SSK (4A) emekli maaşları ne zaman yatacak?
SSK kapsamında emekli aylığı alan vatandaşlara ödemeler, tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 17’si ile 26’sı arasında yapılıyor. SSK (4A) emekli maaşı alanların ödeme takvimi şu şekilde:
- Son rakamı 9 olanlar: ayın 17'sinde,
- Son rakamı 7 olanlar: ayın 18'inde,
- Son rakamı 5 olanlar: ayın 19'unda,
- Son rakamı 3 olanlar: ayın 20'sinde,
- Son rakamı 1 olanlar: ayın 21'inde,
- Son rakamı 8 olanlar: ayın 22'sinde,
- Son rakamı 6 olanlar: ayın 23'ünde,
- Son rakamı 4 olanlar: ayın 24'ünde,
- Son rakamı 2 olanlar: ayın 25'inde,
- Son rakamı 0 olanlar: ayın 26'sında emekli maaşlarını alacak.
3 Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne zaman yatacak?
Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri ise her ayın 25’i ile 28’i arasında yapılıyor. Bağ-Kur emeklileri ödeme takvimi şöyle:
- Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: ayın 25'inde,
- Son rakamı 3 ve 1 olanlar: ayın 26'sında,
- Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: ayın 27'sinde,
- Son rakamı 2 ve 0 olanlar: ayın 28'inde maaş ödemelerini alacak.
4 Emekli sandığı (4C) maaşları ne zaman yatacak?
Memur emeklilerine yönelik maaş ödemeleri, her ayın 1’i ile 5’i arasında yapılıyor.