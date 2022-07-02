Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlıyor. Peki, kim hangi tarifte bayram ikramiyesini alacak? İlk olarak 1 Temmuz’da aylık alan memur emeklilerinin ikramiyeleri yatacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada 1100 liralık ikramiyelerin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
KİM NE ZAMAN ALACAK?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022
22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,
2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.
BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.
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