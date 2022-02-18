Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı tavan ücreti (2022) ne kadar? Ekonomist arşivinden yer alan makalede bu sorunun yanıtlarına bakıyoruz. Kıdem tazminatında tavan ücret değişti. 01.01.2022-30.06.2022 dönemi için geçerli kıdem tazminatının yıllık tavanı 10.848,59 TL oldu. EY Türkiye Yardımcı Ortağı Dr. Hakkı Demirci kıdem tazminatında merak edilenleri yanıtladı.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Öncelikle kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 1475 sayılı İş Kanun’unun 14. maddesinde sayılan hal ve durumlarda işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan işçinin son brüt ücretidir. İş ilişkisinin askıya alınması ve askı süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır.

KIDEM TAZMİNATINDA NELER HESABA KATILIR?

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanun’unun 32’nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan prim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir. İşçiye sağlanan koruyucu elbise, işyerinde kullanılmak üzere verilen havlu, sabun yardımı, arızi fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili alacakları dikkate alınmaz.

Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin, tazminata yansıtılmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle bir güne düşen miktarın belirleneceği kabul edilmektedir.

KIDEM TAZMİNATINDA SON ÜCRETİN TESPİTİ

Bilindiği üzere 2022 yılı ilk yarısı için kıdem tazminatı tavan miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar konulu 06.01.2022 tarih ve 854887 sayılı Sıra No:1 Genelgesi ile 10.596,74 TL olarak belirlenmişti.

Bu defa;

22.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kıdem tazminatına esas parametrelerde 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

Bu düzenlemeye paralel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar konulu 22.01.2022 tarih ve 903791 sayılı Sıra No:4 Genelge ile yeni kıdem tazminatı tavanı yeniden tespit edilmiştir. Buna göre;

01.01.2022-30.06.2022 dönemi için işçilere ödenecek yıllık kıdem tazminatı tavan tutarı 10.848,59 TL olarak belirlenmiştir.

Önceki Kanun ve Genelge çerçevesinde 01.01.2022-21.01.2022 devresinde işçilere yapılan kıdem ödemelerinde de yeni tavan miktarının esas alınması, tavan değişikliğinden kaynaklı fark tutarların (varsa) hak eden çalışanlara ödenmesi gerekmektedir”.

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