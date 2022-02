Vodafone, geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünerek yeni yatırım ve planlarını yapıyor. Vodafone Türkiye IT İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker, “2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz” diyor.

Vodafone Türkiye, IT alanında bulunan hedefleri doğrultusunda telekomdan teknoloji şirketine dönüşüm sürecini sürdürüyor. Bu konuda yeni organizasyonu yönetmek için IT İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına da Ayşegül Arıcan Şeker getirildi. Ayşegül Arıcan Şeker, yeni dönem planlarını Ekonomist’e anlattı.

Vodafone’un IT alanında hedefleri neler, bu kapsamda hangi çalışmalar yapılacak?

Vodafone IT olarak temel hedefimiz, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunarken, şirketimiz için de yeni büyüme fırsatları oluşturmak. Bu hedefe ulaşmak için izlediğimiz yolları; güvenilir, yüksek hızlı ve verimli yakınsanmış ağlar kurmak; veri ve zekâ ile desteklenen kusursuz bir dijital deneyim yaratmak; her zaman devrede olan ve “sıfır dokunuş” ilkesine dayanan bir operasyonel mükemmelliğe ulaşmak; hem müşterilerimiz hem de toplum için güvenli ve bağlantılı bir gelecek sunmak olarak özetleyebiliriz. Her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek çok önemli. Teknolojimizin de buna uygun olarak esnekliğine ve adapte olabilir yapısına önem veriyor, bu doğrultuda yatırım yapıyoruz. Ürün ya da servis geliştirirken, almak yerine yapmaya odaklanıyoruz. Bu noktada, her geçen gün artan işbirliklerinden ve Grup projelerinden önemli fayda sağlıyoruz. Veriden değer yaratmaya ve veriye dayalı karar verme yapılarını geliştirmeye önem veriyoruz. Sadelik ve standardizasyon anlayışımızla daha düşük maliyetlerle daha hızlı pazara sunma süresi sağlayabiliyoruz.

Şirketin yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketine dönüşüm süreci bulunuyor. Bu kapsamda yeni neler planlanıyor?

Vodafone olarak geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Başka bir deyişle, sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyoruz. Dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı, dijitalleşmek isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyoruz.

Bu hedefe ulaşmak için “Yeni Nesil Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business” unsurlarından oluşan planımıza odaklanmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ederek müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyoruz. Ana hedefimiz, müşterilerimize hem mobilde hem sabitte sınırsız bir deneyim yaşatmak. Diğer yandan, Vodafone Yanımda’nın her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir “süper uygulama” olması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu uygulamamız, yeni kategorilerle büyümeye devam ediyor ve her ihtiyaca cevap veren bir pazaryeri haline geliyor. 2025’e kadar Türkiye’nin ilk geniş kapsamlı süper uygulamasını sunmak istiyoruz. Ayrıca, her ölçekten işletmenin teknoloji ortağı olmaya devam ediyoruz. Kurumsal alanda ana odaklarımızın yanı sıra veri merkezi, bulut çözümleri, siber güvenlik, özelleştirilmiş mobil ağ ve nesnelerin interneti alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki beş yıl boyunca katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz.

Yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına da geçtik. Vodafone Holding A.Ş. bünyesinde finanstan sigortaya çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 13 şirketimiz var. Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketlerimizi daha da büyütmek.

Bu dönemde IT ekiplerinde nasıl bir yapılanma organizasyonu yönetiyorsunuz?

Vodafone Grubu olarak “One Tech Team” adını verdiğimiz “Tek Teknoloji Ekibi” anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz. Avrupa çapında ölçeklenen bu ekip, birinci sınıf mühendislerden oluşuyor ve birinci sınıf müşteri deneyimi sunmaya odaklanıyor. Bu çalışma anlayışı bize daha fazla uluslararası etkiye sahip büyük ve dinamik bir teknoloji ekibinin parçası olma fırsatını sunuyor. Bu ekiple global değişime öncülük ederken yerel deneyimimizi de geliştirme ve profesyonel olarak büyüme fırsatı elde ediyoruz. Müşterilerimiz için en iyi bağlantı ürünlerini ve platformlarını kurum içinde geliştiriyor ve yönetiyoruz. Dijital hizmetlerini bizim bağlantımız üzerinden sunan stratejik ortaklarımıza en iyi deneyimi yaşatıyoruz. “Önce Dijital” anlayışımız ve yüksek uzmanlık seviyemiz ile müşterilerimize de en iyi hizmeti veriyoruz. Diğer yandan, tek bir takım olmanın avantajını kullanarak, çalışanlarımıza yurtdışında görev alma imkânlarını çok daha fazla sunabiliyoruz.

Vodafone’un yurtdışına ihraç ettiği teknolojiler bulunuyor. Bunlar neler, hangi alanlarda ve kaç ülkede kullanılıyor? İhracat potansiyeli olan yeni hangi teknolojiler üzerinde çalışılıyor?

Amacımız, Türkiye’yi Vodafone’un mükemmeliyet merkezlerinden biri olarak konumlamak. Global deneyimimizi Türkiye’ye aktardığımız gibi, Türkiye’deki başarılı uygulamalarımızı da yurtdışına ihraç ediyoruz. OKSİJEN ekibimizin ürettiği yerli sertifikalı ürünlerle hem Türkiye’nin yerli ve milli üretim hedefine destek veriyor, hem de bu ürünleri ihraç ediyoruz. OKSİJEN’de edindiğimiz deneyimi kullanarak diğer ülkelerde benzer teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda, 2018 yılından bu yana farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz dijitalleşme projelerini Vodafone Grubu ve diğer ülkelerdeki Vodafone operatörleri ile paylaşıyoruz. Grubumuzun tüm pazarlarda müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmak üzere açık kaynak ve iş birliği temelli yazılım geliştirme stratejisine dayalı bir Vodafone Yanımda uygulaması geliştirilmesi hedefiyle başlattığı projede öncü rol alarak, teknolojik birikimimizi paylaşıyoruz. Bu uygulama üzerinden sunduğumuz Süpermarket Yanımda ve Her Şey Yanımda servislerimiz, hem Türkiye’de hem Vodafone Grubu içinde bir ilk oldu. Buradaki deneyimimizi diğer ülkelere ihraç ediyoruzKişisel dijital asistanımız TOBi de hem kullanıcı sayısı ve sohbet hacmi, hem de satış adetleri açısından Vodafone Grubu’nda lider. Buradaki deneyimimizi kullanarak diğer ülkelerde bu teknolojinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. İTÜ Vodafone Future Lab’de geliştirdiğimiz IoT ürünlerimizle ilgili tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşıyoruz.

Ar-Ge harcamalarımız 54,3 milyon TL’ye ulaştı

“İnovasyona önem veren bir şirketiz. Buna bağlı olarak, son yıllarda Ar-Ge harcamalarımızda da önemli artışlar oldu. 2017-2021 arasında Ar-Ge harcamalarımız 1,6 katına çıkarak 54,3 milyon TL’ye ulaştı. Bu artışta özellikle akıllı şebeke sistemleri, 5G teknolojisi ve bunun yerlileştirme hazırlıkları etkili oldu. Bugün, ülkemizin yurtdışına açılan penceresi olan ve Ar-Ge alanında pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan ekibimiz OKSİJEN’de yaklaşık 300 kişi çalışıyor. Bu sayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Ar-Ge merkezlerinin ortalama çalışan sayısından 5,4 kat daha fazla. Bugüne kadar toplam 97 Ar-Ge projesi yürüten OKSİJEN’in, toplamda 352 patent başvurusu, 51 tescilli patent ve 25 yerli malı belgesi bulunuyor. Türkiye’yi bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefimiz doğrultusunda, yurtdışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapma konusunda çalışmalar OKSİJEN bünyesinde sürdürülüyor.”