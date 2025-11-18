Dünyanın en geniş global girisimcilik ağı Entrepreneurs’ Organization’ın (EO) Türkiye merkezi, küresel girişimcilik dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan “Transcend: Own AI, Own Your Future” konferansına İstanbul’da ev sahipliği yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul’a gelen 140’ı aşkın girişimci, yatırımcı ve iş lideri, üç gün süren etkinlik boyunca İstanbul'da bir araya gelerek yapay zekâ odaklı içeriklerle dolu ilham verici bir öğrenme deneyimi yaşadı.

Üç günlük konferans boyunca katılımcılar; yapay zekâ trendleri, liderlik dönüşümü, ölçeklenebilir büyüme, küresel işbirlikleri ve geleceğin ekonomisini şekillendiren stratejiler üzerine yerli ve yabancı alanında uzman konuşmacıları dinledi.

Etkinlikte, yapay zekânın iş dünyasındaki dönüşümüne dair güçlü bir perspektif sunuldu. Etkinliğin ana konuşmacısı Nvidia’dan Dr. Nik Spirin, şirketlerin yapay zekâyı operasyonel olarak ölçeklemesi için “AI Factory” yaklaşımının temel bileşenlerini paylaşırken; Dillon Jearey teknoloji, insan davranışları ve algoritmalar arasındaki ilişkilere odaklandı. Raj Goodman, AI ajanlarının büyüme ve operasyon süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü örneklerle aktardı. Nicole Donnelly, girişimciler için satış ve pazarlamada AI araçlarının pratik entegrasyon yöntemlerini paylaştı. Tim Çakır, sürdürülebilir AI dönüşümü için gerekli yapı taşlarını değerlendirirken; Çağrı Torun ise kodlama gerektirmeden uygulanabilen sesli yapay zekâ çözümlerinin işletmelere sağladığı verimlilik ve otomasyon fırsatlarını anlattı.

Uluslararası arenada tanınan düşünce liderlerinin sahne aldığı program, aynı zamanda İstanbul’un girişimcilik potansiyelinin küresel düzeyde görünürlüğünü artıran önemli bir platform oluşturdu.

Türkiye girişimcilik ekosistemi için stratejik bir adım

Etkinlik kapsamında düzenlenen paneller ve networking buluşmaları, Türkiye’deki girişimciler için uluslararası fonlara, global yatırımcılara ve deneyim sahibi girişimcilere ulaşma fırsatı sundu.

Yabancı katılımcıların büyük çoğunluğunun hem yatırımcı kimliği taşıması hem de girişimci olması, konferansın Türkiye ekonomisi adına taşıdığı fırsatların altını çiziyor. Etkinlik boyunca İstanbul’un kültürel ve ekonomik dinamizmini yakından deneyimleyen katılımcılar; yerel girişimciler, teknoloji liderleri ve iş insanlarıyla yeni iş birlikleri geliştirme imkânı elde etti.

EO Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, İstanbul’da gerçekleşen küresel buluşmanın önemini şu sözlerle ifade etti:

“EO, dünyanın en geniş ve en etkili global girişimci ağlarından biri. İstanbul’da böyle büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaparak dünya çapında 140’ı aşkın girişimciyi ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu üç günlük deneyim boyunca katılımcılar yalnızca İstanbul’u keşfetmekle kalmadı; Türkiye’deki girişimcilerle ve birbirleriyle yeni bağlantılar kurma fırsatı yakaladı. Bu tür organizasyonlar, ülkemizin girişimcilik ekosistemi için önemli bir değer yaratıyor ve Türkiye’nin küresel girişimcilik sahnesindeki rolünü daha da güçlendiriyor.”

Konferans, Boğaz kıyısında düzenlenen açılış etkinliği, Haliç’te sabah spor aktiviteleri, İstanbul’un sokak lezzetleriyle tanışma yürüyüşü ve kapanış buluşmasıyla katılımcıların şehri çok boyutlu deneyimlemelerini sağladı. Üç gün boyunca hem öğrenme hem kültürel keşif hem de yeni iş bağlantıları açısından yoğun ve zengin bir program sunuldu.