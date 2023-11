Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak biz de Togg'un yollara çıkışının tetiklediği ilgiyle, hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Dün Kocaeli'de Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın açılış törenine katılan Erdoğan, yaptığı konuşmada, üretime başlama heyecanını 2014'te birlikte yaşadıkları, ilave bir yatırımla 2021'de kapasite büyümesine şahitlik ettikleri Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın yeniden tasarımı sonrası açılış töreni nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel endüstri bölgesi statüsündeki yatırımlarla kapasitesi 110 binden 405 bine çıkan, 3 bin 500 kişilik yeni istihdam sağlayan fabrikanın gruba, şehre ve ekonomiye hayırlı olmasını diledi.

Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarının, resmi açılışı yapılan yatırımıyla birlikte Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim tesisi haline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:



"Dünya markası Ford'un mühendislik ve üretim gücünün bir yansıması olan Yeniköy'deki bu tesis, pek çok öncü özelliğiyle geleceğin fabrikası unvanını hak ediyor. Ülkemizin üretim ve ihracat gücüne önemli katkı sağlayacak bu tesis hem içten yanmalı hem de elektrikli araç üretebilen özelliğiyle öne çıkıyor. Geleceğin fabrikası Yeniköy, yeni nesil Transit Custom'un yanı sıra elektrikli Transit ve Volkswagen'in bir tonluk ticari aracının üretimine de ev sahipliği yapacak. Avrupa'nın en çok satan van sınıfı aracı olan Transit Custom'un yeni versiyonunun da ülkemizdeki ve dünyadaki müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum."

"Yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniköy'ün yanı sıra Gölcük, Eskişehir ve Romanya'daki fabrikalarıyla toplam üretim kapasitesini 720 bine çıkartan, Sancaktepe'deki 2 bin kişinin görev yaptığı araştırma-geliştirme merkeziyle yeniliklere öncülük eden Ford Otosan'ın, Türk otomotiv sanayisinin gururu olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Diğer tüm sektörler gibi, otomotivde de bu topraklarda üretim ve ihracat yapan, katma değer ortaya çıkartan, istihdam oluşturan tüm yatırımcılar gibi Ford Otosan'a da her zaman sahip çıktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapmadık, yapılmasına müsaade de etmedik. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Ford Otosan'ın başlattığı her yatırımı destekledik, attığı her adımda yanında olduk. Yaklaşık 2,5 yıl önce 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım programı açıklayan Ford Otosan'ın bu planı adım adım hayata geçirdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

"Otomotiv üretiminde 13'üncü sıraya yükseldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ticari araç üretiminin yüzde 69'unu ve ticari araç ihracatının yüzde 75'ini Ford Otosan'ın gerçekleştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın 94 farklı ülkesinde Türkiye'de üretilen Ford hafif ticari araç ve parçalarının kullanımını görmek bizim için kıvanç kaynağıdır. Geçen yıl toplam 6,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu unvanını devam ettiren Ford Otosan'ı bu başarısından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Üstelik bu başarıya ardı ardına yaşanan küresel krizlere rağmen ulaştık. Geçtiğimiz yıl otomotiv ihracatımız 9 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdi."

Erdoğan, Türkiye olarak otomotiv üretim piyasasında yaşanan teknolojik değişikliklere hızla uyum sağlayarak elde ettikleri üretim ve ihracat gücünü korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katlanarak büyüyen elektrikli ve hibrit araç üretiminde söz sahibi olmamızı sağlayacak yatırımlara özel önem veriyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli araçlara olan ilgi giderek artıyor. Dünyada bu yıl 7 milyonu Çin, 3 milyonu Avrupa ve 2 milyonu Amerika'da olmak üzere toplamda 14 milyon adet elektrikli araç satışı bekleniyor." dedi.

Mevcut firmaların ve yeni aktörlerin piyasaya girişiyle bu alandaki rekabetin giderek kızışacağının anlaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak biz de Togg'un yollara çıkışının tetiklediği ilgiyle, hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

"Amacımız, ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın önde gelen oyuncularından biri haline getirmektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrikli araç bataryasında 70 gigabayt saatlik bir üretim kapasitesine şimdiden ulaşmış bir ülke olarak en geç 2030 yılında Avrupa'nın batarya üretim üssü konumuna gelmekte kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede elektrikli araç teknolojisinde Ford Otosan grubunun yaptığı hamleleri takdirle takip ettiklerini ifade ederek, "Ford Otosan'ın geçtiğimiz yılın nisan ayında banttan indirdiği Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı E-Transit'le attığı adımın devamının geleceğine inanıyorum." dedi.

Tıpkı içten yanmalı ticari araçlarda olduğu gibi elektrikli ticari araç üretiminde ve satışında da Ford Otosan'ın ülkenin amiral gemisi olmayı sürdüreceğinden şüphe duymadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ford'un elektrikli araç ve batarya yatırım programını yakından takip etmeyi, ihtiyaç duyulan her noktada sizlere destek vermeyi sürdüreceğiz. Esasen otomotiv sektöründeki yeni gelişmelere kendini adapte edemeyen firmaların kökleri ne kadar derine uzanırsa uzansın bir süre sonra ayakta kalmakta zorlanacakları açıktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan'ın geleceğin yenilikçi teknolojilerine yaptığı yatırımlarla önümüzdeki asırda da sektördeki liderliğini devam ettirme azmiyle yoluna devam ettiğini ispatladığını belirterek, bu güzel fabrikanın ülkeye kazandırılmasında emeği geçen herkesi kutladı.

Küresel ekonominin son 2-3 yıldır çok ciddi zorluklarla, ardı ardına gelen son asrın en büyük krizleriyle mücadele ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünyayı derinden sarsan Kovid-19 salgınının etkilerinden henüz tam manasıyla kurtulmadan Rusya-Ukrayna Savaşı patlak verdi. Tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara, savaşla birlikte bir de enerji ve gıda fiyatlarıyla ilgili sıkıntılar eklendi. Buna bağlı olarak pek çok ülkede enflasyon oranları son 60-70 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı." dedi.