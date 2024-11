Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yazılı açıklamasında, kırmızı et fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yardımcı, "Kuzu doğumlarından dolayı kuzu eti fiyatlarında bir ay önceye göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artış var. Bu artış dönemseldir. Yılbaşından sonra fiyatlar tekrar dengeye gelecektir. Bu sürede dana eti fiyatlarında bir artış söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kırmızı et fiyatlarının özellikle yüksek gösterilmek istendiğini belirten Yardımcı, şunları kaydetti:

"Kırmızı ette fiyat artışları olduğundan yüksek gösteriliyor. Şu an dana kıymanın kilogramı 550-600 lira. Bunu 700 liradan fazla gösterenler var. Fiyatların bu kadar yüksek gösterilmesi et baronları ve zincir marketlere fayda sağlar. Yerli üretici ve küçük esnafa zarar verir. Fiyatları yüksek göstererek ithalatın da önünü açmak isteyenler var."

"Fiyatların artmasından ziyade düşmesini bekliyoruz"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de açıklamasında, kırmızı et fiyatlarıyla ilgili spekülatif haberlerin yapıldığını, bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, söz konusu haberlerin yetiştiricilere ve tüketicilere zarar verdiğine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Bu haberler kazanç peşinde koşan bazı kesimler tarafından çıkarılmakta. Yem başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışlar doğal olarak et fiyatlarına yansımaktadır. Ayrıca kuzu doğumlarının olduğu her geçiş döneminde geçici olarak fiyat artışları olabilmekte, bu da yüzde 10'u geçmemektedir. Stoklarda yeteri kadar hayvanımız var ancak stok yapan fırsatçılar 'zam geliyor' algısını oluşturarak fiyatları yükseltme çabası içerisindedir. Biz fiyatların artmasından ziyade düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla basında yer alan fiyat artışı haberlerinin abartılı olduğunu düşünüyor ve bu şekilde kamuoyunun yanıltılmasını doğru bulmuyoruz."

Et ve Süt Kurumundan açıklama

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) da sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu aktarıldı.

Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."