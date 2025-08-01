Euro Bölgesi'nde enflasyon yatay seyretti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayı enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda da yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda değişiklik göstermedi.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun temmuzda yıllık yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde temmuzda çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 2,3 ile yatay seyir izledi.

Euro Bölgesi'nde temmuzda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,3 ile gıda ve tütün ürünlerinde gerçekleşirken, bunu yüzde 3,1 ile hizmetler sektörü izledi.

Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.​​​​​​​​​​​​​​