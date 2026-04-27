FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı.
Fed Nisan 2026 Faiz Kararı Takvimi
Toplantı Tarihleri: 28–29 Nisan 2026.
Karar Açıklama: 29 Nisan Çarşamba günü saat 21.00’de (TSİ) faiz kararı ve karar metni yayımlanacak.
Basın Toplantısı: Fed Başkanı Jerome Powell, saat 21.30’da ekonomik gidişata dair kritik açıklamalarda bulunacak.
Piyasa Beklentileri ve Uzman Görüşleri
Analistlerin büyük çoğunluğu (%98,9 oranında), Fed'in bu toplantıda faiz oranlarını mevcut seviyesinde sabit bırakacağını öngörüyor. Özellikle jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik, bankanın temkinli duruşunu destekliyor.
Austan Goolsbee (Chicago Fed Başkanı): Goolsbee’nin belirttiği gibi, Orta Doğu kaynaklı petrol fiyat şokları enflasyon hedefine ulaşılmasını geciktirirse, beklenen faiz indirimlerinin 2027 yılına sarkabileceği piyasalarda ciddi bir risk olarak fiyatlanıyor.
Scott Bessent (ABD Hazine Bakanı): Ocak 2025'te göreve gelen Hazine Bakanı Bessent de mevcut durumda "bekle ve gör" stratejisinin en sağlıklı yol olduğunu belirterek Fed’in bağımsız kararlarına ve temkinli duruşuna paralel bir mesaj veriyor.