FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?

Piyasa Beklentileri ve Uzman Görüşleri

Analistlerin büyük çoğunluğu (%98,9 oranında), Fed'in bu toplantıda faiz oranlarını mevcut seviyesinde sabit bırakacağını öngörüyor. Özellikle jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik, bankanın temkinli duruşunu destekliyor.

Austan Goolsbee (Chicago Fed Başkanı): Goolsbee’nin belirttiği gibi, Orta Doğu kaynaklı petrol fiyat şokları enflasyon hedefine ulaşılmasını geciktirirse, beklenen faiz indirimlerinin 2027 yılına sarkabileceği piyasalarda ciddi bir risk olarak fiyatlanıyor.

Scott Bessent (ABD Hazine Bakanı): Ocak 2025'te göreve gelen Hazine Bakanı Bessent de mevcut durumda "bekle ve gör" stratejisinin en sağlıklı yol olduğunu belirterek Fed’in bağımsız kararlarına ve temkinli duruşuna paralel bir mesaj veriyor.