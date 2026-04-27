TOKİ diğer kategorisi kura çekilişi saat kaçta? TOKİ İstanbul kurası canlı nasıl izlenir?

İstanbul TOKİ kura maratonunda bugün (27 Nisan 2026 Pazartesi) nihayet en çok beklenen aşamaya gelindi. 100 bin konut projesinin son günü olan bugün, en yoğun katılımın olduğu "Diğer" (Genel Kontenjan) kategorisi için çekilişler gerçekleştiriliyor.
1 TOKİ diğer kategorisi kura çekilişi saat kaçta?
Diğer Kategorisi Kura Günü ve Saati
İstanbul kura maratonunun kapanış günü olan bugün, en yoğun katılımlı kategorilerden biri olan "Diğer" (Genel Kontenjan) kategorisi çekiliyor.
Kura Tarihi: 27 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün)
Başlangıç Saati: Çekilişler saat 14.00 itibarıyla noter huzurunda başlayacaktır. (Not: Bazı ön etaplar saat 10.00'da başlasa da ana tören ve "Diğer" kategorisi çekilişlerinin öğleden sonra yoğunlaşması beklenmektedir.)
Kura Yeri: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi.
27 Nisan (Final Günü) Akışı
Bugünkü çekilişle birlikte İstanbul etaplarındaki 100 bin konutun son sahipleri belirleniyor:
Güneşli Başlangıç: Dünden sarkan "Genç" kategorisinin son isimlerinin ardından doğrudan "Diğer" kategorisine geçilecek.
Kapanış: Gün sonunda yedek listelerin de belirlenmesiyle İstanbul kura süreci resmen tamamlanmış olacak.
Kategori Sayısı: Bugün "Diğer" kategorisi için yaklaşık 14.262 hak sahibi ve kalan tüm kontenjanlar netleşecektir.
3 TOKİ İstanbul kurası canlı nasıl izlenir?
Bugün kurada isminizin çıkıp çıkmadığını şu yöntemlerle kontrol edebilirsiniz:
Canlı İzleme: TOKİ Resmi YouTube Kanalı üzerinden çekilişi anlık olarak takip edebilirsiniz. İsimler noter tarafından okunurken aynı zamanda ekrana yansıtılmaktadır.
e-Devlet Sorgulama: Noter onayının ardından isimlerin sisteme yansıması birkaç saati bulabilmektedir. Akşam saatlerinde "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla kesin sonucu öğrenebilirsiniz.
TOKİ Resmi Sitesi: Gün sonunda talep.toki.gov.tr üzerinden yayımlanacak olan asil ve yedek PDF listelerini indirebilirsiniz.
Konutlar Nereye Yapılacak?
Hak sahibi olan vatandaşların konutları Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri; Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik ve Maltepe bölgelerinde inşa edilecek.