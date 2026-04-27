Küresel piyasalarda bu hafta hangi gelişmeler takip edilecek?

Küresel piyasalarda yeni haftaya ilişkin veri ve karar takvimi yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Merkez bankalarının faiz kararlarından makroekonomik verilere kadar birçok kritik gelişmenin, hafta boyunca piyasalarda yön belirleyici olması bekleniyor.


Küresel piyasalarda yeni haftanın ajandası yatırımcıların odağında bulunuyor. Başta merkez bankalarının kararları olmak üzere, hafta boyunca açıklanacak kritik veri ve gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. İşte bu hafta takip edilecek başlıca gelişmeler…

1 Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Yeni haftada gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Öte yandan, Orta Doğu’daki gerilimlerin gölgesinde para piyasalarında Fed’in gelecek hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 bandında sabit bırakacağı yönündeki beklentiler güç kazanmış durumda. Çatışmaların enerji fiyatlarını yukarı taşımasının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler, Fed’e ilişkin bu yıl öngörülen faiz indirimlerinin ötelenmesinde etkili oluyor.

Jeopolitik risklerin yakından izlendiği bu süreçte, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının bankanın gelecek döneme ilişkin politika patikasına dair önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Ayrıca, gelecek hafta gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, Powell’ın görev süresi sona ermeden önce başkanlık edeceği son toplantı olma özelliği taşıyor.

2 ECB'nin faiz kararı yakından takip edilecek

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı da piyasaların yakın takibinde olacak. Para piyasalarındaki beklentiler, ECB’nin üç temel politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği tahmin ediliyor.

ECB’nin bundan sonraki politika adımlarında enerji fiyatlarındaki seyrin belirleyici olması beklenirken, petrol ve doğal gaz maliyetlerindeki yükselişin enerji enflasyonunu belirgin şekilde artırması halinde faiz artışı beklentilerinin yeniden fiyatlamalara yansıması öngörülüyor.

3 BoE'nin faiz kararı da yatırımcıların odağında

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı da yatırımcıların radarında bulunuyor. Para piyasalarındaki beklentiler, BoE’nin politika faizini mevcut seviyesinde koruyacağı yönünde şekilleniyor.

4 Avrupa piyasalarında haftanın veri ajandası

Bu hafta Çarşamba günü Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ile Almanya’nın enflasyon verileri izlenecek. Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararlarının yanı sıra Almanya’da işsizlik oranı, Euro Bölgesi’nde büyüme, enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak. Haftanın son işlem gününde İngiltere’de imalat sanayi PMI verileri yatırımcıların takibinde olacak.

Öte yandan cuma günü Almanya, İtalya ve Fransa’da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmayacak.
 

5 Asya piyasalarının odağında BoJ'un faiz kararı var

Geçen hafta Japonya ve Güney Kore borsalarında görülen rekor seviyelerin desteğiyle Asya piyasalarında güçlü görünüm korunurken, gelecek hafta yatırımcıların odağı bölgenin önemli merkez bankalarından Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) para politikası kararına çevrildi.

Japonya’da ekonomik aktiviteye ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin sürmesi nedeniyle BoJ’un gelecek hafta faiz artırımına gitmemesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, BoJ’un politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit bırakacağına işaret ederken, bankaya yönelik sonraki faiz artışı beklentilerinde haziran ayı öne çıkıyor.
