Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak Fed faiz toplantı takvimi

Piyasa Beklentileri ve Senaryolar

Aralık 2025'te yapılan faiz indiriminin ardından, bankanın Ocak ayında nasıl bir hamle yapacağına dair beklentiler iki ana eksende toplanıyor:

Faizlerin Sabit Tutulması (Pas Geçme): Piyasa oyuncularının ve büyük yatırım bankalarının (JPMorgan gibi) bir kısmının beklentisi, FED'in Ocak ayında faizleri %3,75 - %4,00 aralığında sabit tutacağı yönünde. "Bekle-gör" stratejisinin bu toplantıda baskın çıkabileceği öngörülüyor.

İndirim Takvimi: Analistler, yeni bir faiz indiriminin Nisan ayına kadar ötelenebileceği ihtimalini güçlü görüyor. Ancak enflasyondaki düşüşün hızlanması durumunda yıl genelinde toplam iki veya daha fazla indirim yapılması masada kalmaya devam ediyor.

Öne Çıkan Riskler

Toplantı tutanaklarından sızan bilgilere göre, yetkililer arasında faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerde tutulması gerektiğini savunan "şahin" görüşler ile istihdam kaybını önlemek için indirimlere devam edilmesini isteyen "güvercin" sesler arasında bir denge aranıyor. Özellikle ABD’de açıklanacak olan güncel istihdam ve büyüme verileri, FED’in 28 Ocak’taki karar metninin tonunu belirleyecek.