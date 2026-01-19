Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak Fed faiz toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararını açıklayacağı tarih, piyasalardaki son verilere göre şöyle şekilleniyor. Aralık ayındaki faiz indiriminin ardından, bankanın bu ay "bekle-gör" stratejisine geçip geçmeyeceği veya indirim serisine devam edip etmeyeceği yönündeki tartışmalar, ekonomi gündeminin ilk sırasına yerleşti.
Küresel piyasaların odağında olan ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2026 yılındaki ilk politika faizi kararı için geri sayım başladı. Enflasyon verilerindeki seyir ve istihdam piyasasındaki denge arayışı, bankanın bu yılki rotasını belirleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.
FED Toplantı Takvimi
FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yılın ilk toplantısını iki güne yayılan bir programla gerçekleştirecek:
Toplantı Tarihi: 27 - 28 Ocak 2026
Karar Açıklama Saati: 28 Ocak 2026 Çarşamba, TSİ 22.00
Basın Toplantısı: FED Başkanı Jerome Powell’ın kararın ardından yapacağı açıklama TSİ 22.30
Piyasa Beklentileri ve Senaryolar
Aralık 2025'te yapılan faiz indiriminin ardından, bankanın Ocak ayında nasıl bir hamle yapacağına dair beklentiler iki ana eksende toplanıyor:
Faizlerin Sabit Tutulması (Pas Geçme): Piyasa oyuncularının ve büyük yatırım bankalarının (JPMorgan gibi) bir kısmının beklentisi, FED'in Ocak ayında faizleri %3,75 - %4,00 aralığında sabit tutacağı yönünde. "Bekle-gör" stratejisinin bu toplantıda baskın çıkabileceği öngörülüyor.
İndirim Takvimi: Analistler, yeni bir faiz indiriminin Nisan ayına kadar ötelenebileceği ihtimalini güçlü görüyor. Ancak enflasyondaki düşüşün hızlanması durumunda yıl genelinde toplam iki veya daha fazla indirim yapılması masada kalmaya devam ediyor.
Öne Çıkan Riskler
Toplantı tutanaklarından sızan bilgilere göre, yetkililer arasında faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerde tutulması gerektiğini savunan "şahin" görüşler ile istihdam kaybını önlemek için indirimlere devam edilmesini isteyen "güvercin" sesler arasında bir denge aranıyor. Özellikle ABD’de açıklanacak olan güncel istihdam ve büyüme verileri, FED’in 28 Ocak’taki karar metninin tonunu belirleyecek.