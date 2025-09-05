FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler FED faiz toplantısına çevrildi

ARA
Küresel piyasalar, Eylül ayında gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı. Temmuz ayındaki toplantıda faiz oranlarını sabit tutan Fed'in, bu kez nasıl bir karar alacağı büyük merak konusu. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?


ABD Merkez Bankası (Fed)'in atacağı adımlar, piyasaları doğrudan etkileyeceğinden, yatırımcılar toplantı öncesinde açıklanan enflasyon verilerini ve diğer ekonomik göstergeleri yakından izliyor. Bu veriler, Fed'in faiz artırımına devam edip etmeyeceği veya faizleri sabit tutarak bekle-gör politikasına devam edip etmeyeceği konusunda ipuçları veriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, merakla beklenen Eylül ayı toplantısının ardından netlik kazanacak. Fed yetkililerinin bir araya geleceği toplantı, 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı ise 17 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de (TSİ) açıklanacak. 

Piyasalar FED'den Faiz İndirimi Bekliyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'in 17 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Para piyasalarında, Fed'in Eylül toplantısında faiz indirimi yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Gelecek dönemdeki faiz politikasına dair beklentiler de şekillenmeye başladı. New York Fed Başkanı John Williams gibi yetkililerin açıklamaları, bankanın daha güvercin (faiz indirimine meyilli) bir tutum sergileyeceği beklentisini güçlendiriyor. Bu beklenti, başta kıymetli metaller olmak üzere piyasalarda alımları destekliyor.

Para piyasalarında Fed'in Ekim ayında da faiz indirimine gitme ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Verilere göre, Ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi için %57 olasılık fiyatlanıyor. Eğer Ekim'de bir indirim yapılmazsa, Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FED TOPLANTI TARİHLERİ

Fed toplantı tarihleri 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık olarak belirlendi.
