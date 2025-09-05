FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler FED faiz toplantısına çevrildi

Piyasalar FED'den Faiz İndirimi Bekliyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'in 17 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Para piyasalarında, Fed'in Eylül toplantısında faiz indirimi yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Gelecek dönemdeki faiz politikasına dair beklentiler de şekillenmeye başladı. New York Fed Başkanı John Williams gibi yetkililerin açıklamaları, bankanın daha güvercin (faiz indirimine meyilli) bir tutum sergileyeceği beklentisini güçlendiriyor. Bu beklenti, başta kıymetli metaller olmak üzere piyasalarda alımları destekliyor.

Para piyasalarında Fed'in Ekim ayında da faiz indirimine gitme ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Verilere göre, Ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi için %57 olasılık fiyatlanıyor. Eğer Ekim'de bir indirim yapılmazsa, Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.