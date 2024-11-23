Fenomenlerle ilgili detaylar ortaya çıktı: Paylaşım başına en az 250 bin TL...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları saptanan sosyal medya fenomenlerine yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

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