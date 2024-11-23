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Fenomenlerle ilgili detaylar ortaya çıktı: Paylaşım başına en az 250 bin TL...

İzmir merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan sosyal medya fenomenlerinin, bahis çetelerinden paylaşım başına yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

23 Kasım 2024 | 13:14
Fenomenlerle ilgili detaylar ortaya çıktı: Paylaşım başına en az 250 bin TL...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları saptanan sosyal medya fenomenlerine yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Görüntü başına 250 bin lira y

  • Buna göre İzmir'de 11 Temmuz'daki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan B.A'nın bahis sitesi tanıtımı içeren paylaşımlarını menajeri H.Y. aracılığıyla yaptığını ifade etmesi sonrası telefon kayıtları ve banka hesap dökümleri incelendi.
  • H.Y. ile sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan P.S.B'nin yasa dışı bahis çeteleriyle yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri arasında komisyon karşılığı aracılık yaptığı belirlendi.
  • Güzellik, seyahat, moda ve eğlence gibi çeşitli kategorilerde paylaşımlar yapan ve yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan fenomenlere ulaşan H.Y ve P.S.B'nin takipçi sayıları ve tanınırlığına göre reklam geliri teklif ettiği saptandı.
  • Teklifi kabul eden fenomenlere paylaştıkları görüntü başına 250 bin liradan başlayan tarifelerle ödeme yapıldığı, para trafiğinin banka ve kripto hesapları üzerinden yürütüldüğü belirlendi.
  • Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde paylaşımları menajerler aracılığıyla yaptıklarını, suç olduğunu bilmediklerini savundukları, pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.
  • İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda dün İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında H.Y. ve P.S.B'nin de bulunduğu 10'u tutuklanmıştı.
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