ARA
DOLAR
34,59
0,30%
DOLAR
EURO
36,06
-0,48%
EURO
GRAM ALTIN
3019,09
1,91%
GRAM ALTIN
BIST 100
9549,89
1,94%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket

Borsada 25-29 Kasım haftasında temettü dağıtması bugün itibarıyla (hafta için sayı artarsa bu listeye eklenecektir) kesinleşmiş 4 şirket bulunuyor. İşte o şirketler

23 Kasım 2024 | 14:53
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket

Borsada yeni haftada temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş şirketler şöyle:

1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) Şirket pay başına brüt 0,1118421 TL, net 0,1006578 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2024.

2 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR) Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,2446917 TL, net 2,0202224 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,7575834 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2024.

3 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. Son taksit olarak net 0,5522639 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Kasım, ödeme tarihi ise 3 Aralık.

4 DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR) Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0340809 TL, net 0,0306726 TL temettü açıklamıştı. 2. takist olarak net 0,0102242 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Kasım, ödeme tarihi ise 3 Aralık.
0
  • ALTIN GRAM - TL 3019,09 1,91%
  • ALTIN ONS 2714,46 1,6%
  • BIST 100 9549,89 1,94%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,837 0,215%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39777 0,06873%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,35 3,4169%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,5889 0,2978%
  • EURO/DOLAR 1,0418 -0,5869%
  • EURO/TURK LIRASI 36,0649 -0,4834%
  • STERLIN/DOLAR 1,25309 -0,51762%
Borsa Haberleri
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar... Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale sonucu' duyuran 6 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar... Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale sonucu' duyuran 6 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL