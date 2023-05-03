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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı, şubatta 86 milyar 798 milyon dolar oldu.

03 Mayıs 2023 | 15:31
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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2 milyar 704 milyon dolar, yükümlülükleri ise 5 milyar 99 milyon dolar azaldı. Bu kapsamda net döviz pozisyonu açığı 2 milyar 396 milyon dolar azalarak 86 milyar 798 milyon dolara indi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, şubatta bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 278 milyon dolar ve 871 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 322 milyon dolar ve 124 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde yükümlülük dağılımında ise yurt içinden sağlanan nakdi krediler 3 milyar 87 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 611 milyon dolar ve ithalat borçları 401 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, şubatta yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2023 dönemine göre 1 milyar 13 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 2 milyar 75 milyon dolar geriledi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 136 milyon dolar, uzun vadeli krediler 1 milyar 875 milyon dolar azaldı.

Şubatta kısa vadeli varlıklar 148 milyar 125 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 82 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 65 milyar 158 milyon dolarla bir önceki aya göre 1 milyar 877 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde gerçekleşti.

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