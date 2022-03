Finlandiya’da yayımlanan bir ankete göre NATO’ya katılma yönünde görüş bildirenlerin oran yüzde 64’le rekor kırdı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Finlandiya’daki kamuoyu görüşü önemli ölçüde değişti.

Rus Kommersant’ın aktardığı habere göre ülkede Pazartesi günü yayınlanan bir ankete göre, Finlilerin %64’ü ülkelerinin NATO’ya katılmasından yana. Katılımcılara göre, ittifaka entegrasyon, dış zorluklar ve tehditler karşısında ulusal güvenliği önemli ölçüde güçlendirecek. Finlandiya için bu rekor bir rakam. Daha önce, ankete katılanların aynı yüzdesi NATO’ya katılmaya karşıydı.

İttifak’a katılmayı destekleyenlerin sayısı 2014’ten bu yana kademeli olarak arttı, ancak en radikal sıçrama son üç hafta içinde gerçekleşti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö hafta sonu Financial Times’a verdiği röportajda, yetkililerin şu anda iki seçeneği düşündüklerini söyledi: İsveç ve ABD ile savunma ortaklıklarını derinleştirmek ve NATO’ya katılmak. Ona göre, her iki senaryo da Finlandiya’nın güvenliğini güçlendirecek, ancak her ikisi de belirli risklerle ilişkili.

Mart ayı başlarında Sauli Niinistö, güvenlik durumunun “hızlı ve büyük ölçüde değiştiğini” belirttiği özel bir açıklama yaptı.