Fırıncılar Federasyonundan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanvekili de olan Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, yıl başında ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 62,5 lirayı geçmemek üzere uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

Ülke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin azami 15 liraya satıldığını aktaran Balcı, geçen sürede ekmek maliyetini etkileyen kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım gücünü de göz önünde bulundurarak, yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Hedef, yeni yıla kadar 75 lirayı korumak

Balcı, odalarına hiçbir ilde ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın üzerinde olmaması konusunda genelge gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"1 Ağustos'tan itibaren birçok vilayette kilogramı 75 lira olacak şekilde 200 gram ekmek 15 lira veya bölgelere göre vatandaşımızın tüketim alışkanlığına göre 270 gram ekmek 20 lira olacak şekilde ama kilogram bazda 75 lira ve 75 liranın altında belirlenen rakamlarla satışlar gerçekleştirmekte.

Bugün itibarıyla başta Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve diğer iller olmak üzere çoğunlukla 200 gram ekmek 15 liraya satılmaktadır. Diğer iller de bu anlamda maliyet hesaplama yaparak ilgili kurumlara başvurularını yapmışlardır. Önümüzdeki günlerde de bu uygulama devam edecektir."

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da halkın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatını belirlerken hassasiyet göstereceklerini vurgulayan Balcı, "Dün maalesef bazı basın yayın organlarında 'ekmeğe yüzde 25 zam oldu' diye haberler çıktı. Fiyat artışı yüzde 25 değil, yüzde 20 olarak gerçekleşecektir. Daha önce olduğu gibi bu fiyat artışını ne kadar sürdüreb

ilirsek o süre zarfında götürmeye çalışacağız. Hedefimiz ocak ayında yeni asgari ücret belirleninceye kadar fiyat artışı olmadan bu 75 lirayı muhafaza ederek, yüzde 20 artışla bunu sürdürmeye çalışmaktır." diye konuştu.

"Ekmek israfında düşüş istenen seviyede değil"

Balcı, önceliklerinin, sağlıklı, tüketilebilir, kaliteli ekmek üretmek ve makul ekmek fiyatı belirlemek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 62,5 liraya satılan ekmeğin kilogramının ülke genelinde 75 liranın üzerinde olmayacak şekilde çalışmamızı yaptık. Bunu da hedefimiz; yıl sonuna kadar ekmekte fiyat değişikliği olmayacak diye ifade edebiliriz.

Ocak ayındaki asgari ücretin belirlenmesiyle ve diğer kalemlere gelen fiyat artışıyla bugün nasıl makul seviyede fiyat belirleniyorsa o günkü çalışmamızda da makul olan neyse yine onu gerçekleştirmeye çalışacağız. Olağanüstü artış olmadıktan sonra yıl sonuna kadar ekmek fiyatında değişiklik olmayacağını, Türkiye genelinde kilogramı 75 liranın üzerinde satılmayacağını, Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bursa'da 200 gram ekmeğin bugünden itibaren 15 lira olarak yürürlüğe girdiğini ifade edebiliriz.

Karadeniz Bölgesi'nde veya diğer vilayetlerde tüketicinin alışkanlığından dolayı 270 gram ekmeğin 20 lira olması durumunda dahi kilogram fiyatı 74 liraya gelmekte. Dolayısıyla kilogramı 75 liranın üzerinde Türkiye'nin hiçbir yerinde ekmek fiyatı olmayacağını söyleyebiliriz."

Ekmek israfında düşüşün istenen seviyede olmadığına işaret eden Balcı, israfla mücadele edeceklerini vurguladı.

Balcı, buğday üretiminin geçen yıl 20 milyon tonu geçtiğini aktararak, "Bu sene yine 20-19,5 milyon ton hasat bekleniyor. Ekmeklik undaki buğday tüketimimize bakacak olursak yıl içerisinde 12 milyon ton buğday gerekiyor. Yani hasatta sorun yok." ifadelerini kullandı. AA