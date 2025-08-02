ARA
Fitili Trump ateşledi: Olağanüstü hal ilan edildi, binlerce kişi işten çıkarıldı

ABD’nin Lesotho’dan ithal edilen ürünlere yüzde 15 oranında ceza gümrüğü uygulamaya başlaması, Afrika’daki küçük ülkenin ihracatına ve istihdamına ağır darbe vurdu.

02 Ağustos 2025 | 10:19
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2025 | 11:10
Fitili Trump ateşledi: Olağanüstü hal ilan edildi, binlerce kişi işten çıkarıldı

Özellikle tekstil sektörüne bağımlı olan Lesotho’da sipariş iptalleri nedeniyle bazı fabrikalar kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı.

ABD yönetimi, geçtiğimiz cuma günü itibarıyla Lesotho’dan gelen ürünlerde ceza gümrüğü uygulamasına geçti. 

FOCUS'un haberine göre ilk etapta yüzde 50’ye varan ithalat vergileri gündeme gelirken, fiilen uygulanan oran yüzde 15 oldu. Ancak bu oran dahi Lesotho’da ekonomik krizi tetiklemeye yetti.

Ülkenin en büyük gelir kalemlerinden biri olan tekstil ihracatı, ABD’ye yapılan satışlara dayanıyor. Gümrük vergilerinin artacağına dair ilk sinyallerin ardından bazı Amerikan alıcılar siparişlerini iptal etti. Bunun sonucunda fabrikalar üretimi durdurdu, binlerce işçi işten çıkarıldı.

Hükümet olağanüstü hal ilan etti

Yerel kaynaklara göre Lesotho hükümeti, artan işsizlik ve ekonomik kriz nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. En fazla etkilenen kesim ise tekstil sektöründe yoğun olarak çalışan kadınlar oldu.

Fabrika sahipleri, sorunun sadece vergi oranlarının yüksekliğiyle sınırlı olmadığını, ticaret kurallarındaki ani ve öngörülemeyen değişimlerin belirsizlik yarattığını ifade etti. 

Bazı şirketler üretimi durdururken, bazıları ülkeyi tamamen terk etti. Bu gelişmeler ulaşım başta olmak üzere farklı sektörleri de etkiledi.

