  Fotoğrafçılığın efsanesiydi: 133 yıllık şirket krizle boğuşuyor

Fotoğrafçılığın efsanesiydi: 133 yıllık şirket krizle boğuşuyor

Fotoğrafçılık dünyasının köklü şirketlerinden Eastman Kodak, yatırımcılarına faaliyetlerini sürdürmekte zorlanabileceği uyarısında bulundu.

12 Ağustos 2025 | 15:12
Fotoğrafçılığın efsanesiydi: 133 yıllık şirket krizle boğuşuyor

Kodak açıkladığı mali raporunda, yaklaşık 500 milyon dolarlık borç yükümlülüklerini karşılamak için “garantili finansmana veya mevcut likiditeye” sahip olmadığını bildirdi. 

CNN'in haberine göre Kodak, bu durumun “şirketin faaliyetlerine devam etme kabiliyeti konusunda ciddi şüpheler yarattığını” söyledi.

Şirket, nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla emeklilik maaş ödemelerini durdurmayı planlıyor. Ayrıca, kameralar, mürekkepler ve filmler dahil birçok ürününü ABD’de ürettiği için gümrük tarifelerinin işlerini önemli ölçüde etkilemesinin beklenmediğini açıkladı.

Kodak CEO’su Jim Continenza, belirsiz piyasa koşullarına rağmen ikinci çeyrekte uzun vadeli plan doğrultusunda ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Eastman Kodak’ın hisseleri, salı günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 7’den fazla geriledi.

Şirketin temelleri, kurucusu George Eastman’ın 1879’da plaka kaplama makinesi patenti almasına dayanıyor. Kodak markası ise 1888’de piyasaya sürülen ve 25 dolara satılan ilk fotoğraf makinesiyle tanındı.

1970’lerde ABD’de film satışlarının yüzde 90’ını, fotoğraf makinesi satışlarının ise yüzde 85’ini kontrol eden Kodak, 1975’te ilk dijital fotoğraf makinesini geliştirdi. Ancak dijital teknolojinin yükselişinden yeterince yararlanamadı ve 2012’de iflas başvurusunda bulundu. Bu süreçte şirketin borçları 6,75 milyar dolara ulaştı.

2020’de Kodak, ABD hükümeti tarafından ilaç hammaddesi üretimi için görevlendirildi ve bu gelişme kısa süreli bir hisse artışı sağladı. Şirket, bugün film ve kimyasal ürün üretiminin yanı sıra markasını çeşitli tüketici ürünlerine lisanslamayı sürdürüyor.

