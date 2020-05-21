Koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz evlerimize çekilirken, pek çok işletme bu süreçten ağır darbe aldı. Bunların başında da yeme-içme sektörü geliyor.

Restoranlar şubelerini müşterilerine kapatırken, pek çok işletme eve servis modeliyle ayakta kalmaya çalıştı. Virüsün bulaşma ihtimali korkusu nedeniyle birçok kişi evlerinde yemek yemeyi tercih etti. Bu da işletmelerin cirolarını önemli ölçüde negatif etkiledi.

Franchise vererek büyüyen şirketler, ekonominin çarklarının dönmesi için bir dizi önlemler aldı. Bu anlamda yatırımların devam etmesi adına yatırımcıya destek olmak ve yeni istihdam oluşturabilmek adına firmalar isim hakkında indirim, faizsiz kredi, ödemelerde vadeyi uzatma gibi pek çok destek sunmaya başladı.

Firmalar bir yandan da bu yıl şube hedeflerinde revizyona gitmek zorunda kaldı. Biz de şirketlerin bu yeni dönemde yeni franchise hedeflerini ve koşullarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.